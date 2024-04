Érika Zapata mostró el ‘retoquito’ estético al que se sometió para tener la sonrisa de sus sueños

Érika Zapata es una comunicadora social y periodista, quien desde hace más de cinco años se ha destacado por su peculiar forma de hacer periodismo desde su rol como corresponsal en Medellín de Noticias Caracol, cumpliendo así uno de sus más grandes sueños como lo fue el poder llegar a la televisión colombiana. Aunque el camino no ha sido sencillo para la paisa desde muy corta edad tuvo claro lo que quería lograr a nivel profesional, pues no deja de lado, su rol en el programa ‘La finca de hoy’ también en Caracol, lo que ha traído consigo el cariño y la admiración de la gente. En medio de la amplia visibilidad que ha logrado adquirir recientemente Zapata mostró el retoque estético al que se sometió para tener la sonrisa de sus sueños.

¿Qué pasó con Érika Zapata?

Érika Zapata quien alcanza los más de 215 mil seguidores a través de su cuenta de Instagram hace pocas horas compartió el nuevo procedimiento al que se sometió con el fin de que su sonrisa se vea perfecta ante las cámaras y de paso tener una calidad de vida con respecto al bienestar de sus dientes. En medio de su aparición aseguró que se encontraba en Envigado con el fin de cambiar su sonrisa, pues según su odontólogo luego de 4 años resulta más que necesario darle un cambio. Seguidamente, el doctor aseguró que le daría un nuevo aire y elegir otro tipo de material para que logre una estética mayor, “renovando tu nivel de sonrisa”.

“Mucha gente cree, pues que uno queda mueco cuando le hacen estos diseños en el caso mío no es un diseño invasivo”, mientras que su odontólogo reiteró que este procedimiento no logra afectar de gran manera a los dientes naturales de la periodista, en donde el desgaste no resulta siendo mayor en el caso de Zapata. Aunque este resulta siendo un proceso de tiempo, lo cierto que una de las prioridades de Zapata ha sido su salud física y emocional, quedando por supuesto, feliz con este resultado.

¿Por qué Érika Zapata tiene sonrisa falsa?

Érika Zapata durante algunas pasadas entrevistas confesó que el principal motivo por el que decidió tener un diseño de sonrisa tiene que ver precisamente con que a sus 14 años sufrió un accidente el cual trajo consigo que perdiera algunos de sus dientes. Aunque Zapata encontró una salida en el Sisbén, a partir de las que fueron algunas carillas, el tratamiento no fue del todo estético y a lo largo de este proceso sufrió de bullying y matoneo por parte de sus compañeros de su colegio.

Sin embargo, gracias a sus primeros trabajos logró que esta situación se transformara y contara así con el diseño de sonrisa de sus sueños, con el fin de tener mucha más confianza en sí misma.