María Lucía Fernández cambió los tacones por botas y mostró heroico acto fuera de Noticias Caracol

Noticias Caracol desde hace 25 años ha buscado estar en el lugar de los hechos para darle de primera mano las principales noticias a los colombianos en diferentes lugares del país, por esto resulta más que necesario contar con un equipo preparado para las situaciones que se presenten y también que logren conectar con los televidentes. Como es el caso de María Lucía Fernández, comunicadora social y periodista, quien tuvo sus inicios en el modelo y luego de ser parte de otros medios de comunicación llegó a ser parte del informativo de Caracol Televisión, demostrando su talento ante las cámaras y el carisma con el que cuenta, pero más allá de su presencia en la televisión recientemente cambió los tacones por botas y mostró heroico acto fuera de Noticias Caracol.

Malú suele estar presente durante las emisiones de las 7pm junto a Jorge Alfredo Vargas convirtiéndose en uno de los periodistas más queridos por los televidentes debido a su amplia trayectoria en la pantalla chica y por ende, dejando ver el talento con el que cuentan, donde también hay espacio para las risas. Aunque su camino no ha sido fácil con el paso de los años son considerados como unas de las fichas claves dentro de Caracol Televisión y aunque Fernández no suele ser tan activa por medio de sus redes sociales, lo cierto es que no duda en evidenciar la pasión con la que cuenta.

La presentadora de Noticias Caracol ha dejado en evidencia su gusto por la naturaliza y por ende, el poder visitar y disfrutar de nuevos lugares, al aire puro. De acuerdo con lo compartido por María Lucía recientemente por medio de sus redes sociales, estuvo en los cerros orientales de Bogotá realizando una caminata de más de 9 kilometros, siendo precisamente esta zona una de las afectadas por las quemas que han afectado en los últimos días a la capital. Allí, la periodista tuvo una misión especial que tuvo que ver con una jornada de siembra y restauración, contando por supuesto, con un respectivo guía y también con otras personas quienes decidieron unirse a esta iniciativa.

“14 de septiembre!! En una jornada de siembra y restauración en los cerros orientales de Bogotá. Una caminata de 9 kilómetros hasta la zona que se quemó. Mi árbol. Restaurando los cerros orientales”, fueron las declaraciones que agregó María Lucía Fernández de Noticias Caracol a su publicación en medio de fotos y un video, donde la emoción fue la protagonista mostrando que a pesar de que fue una larga caminata la satisfacción por el bien cumplido fue máxima.

¿Quién es el exesposo de María Lucía Fernández de Noticias Caracol?

El exesposo de María Lucía Fernández de Noticias Caracol es Juan Castañeda, quien es el padre de sus dos hijos, Juan Martín y Lorenzo. La pareja estuvo en unión por aproximadamente 10 años, sin embargo, posteriormente decidieron tomar caminos separados y por ende, tuvo que criar a sus hijos sola