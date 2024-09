Periodista de Noticias Caracol habló de la enfermedad que padece y que la hizo llegar al quirófano en dos ocasiones

Caracol Televisión es uno de los medios de comunicación preferidos por los colombianos, pues en su amplia trayectoria en la televisión han sabido destacarse por ser el líder en horarios prime time cuando de producciones de entretenimiento se trata, como lo son ‘El Desafío’, ‘Yo me llamo’ y ‘La Voz’. Sin embargo, para quienes desean estar informados sobre los últimos hechos del día, también hay espacio a partir de Noticias Caracol que durante en sus emisiones principales se convierte en el más visto abarcando aspectos de política, seguridad, entretenimiento y deportivos que son relatadas a partir de su grupo de periodistas, sin embargo, más allá de informar también se destacan por sus historias de vida y recientemente una periodista de Noticias Caracol confesó la enfermedad que padece y que la hizo llegar al quirófano en dos ocasiones.

Se trata de la periodista Andreina Solórzano, quien lleva varios años siendo parte del informativo de Noticias Caracol demostrando su talento y profesionalismo ante las cámaras, lo que ha traído consigo una amplia visibilidad tanto en televisión como por medio de las redes sociales, pues a pesar de haber cumplido su sueño en cuanto a periodismo se trata, luego de casarse su propósito estaba enfocado en convertirse en madre, pero durante varios años este sueño se vio truncado debido a algunas complicaciones con su sistema reproductor femenino.

¿Cuál es la enfermedad que padece Andreina Solórzano de Noticias Caracol?

La venezalana, Andreina hace pocos días estuvo haciendo parte del programa ‘La red’ de Caracol Televisión, donde se refirió a sus más de cinco meses de embarazo y además que su gestación se llevó a cabo tras varios años de espera y no ven la hora de conocer a Leo. Sin embargo, antes de quedar en embarazo la periodista de Noticias Caracol tuvo que pasar por el quirófano en dos ocasiones.

“Desde que nos casamos en el 2019, soñábamos con ser papás, pero bueno a algunas parejas se les hace esquivo ese deseo (...) Después de esa larga espera es un bebé muy deseado (...) Yo de raíz tenía un problema que tenía que ser operado y pasé por dos cirugías, es una condición que es muy común en las mujeres y no lo saben porque es silenciosa y es la endometriosis. Es una problema que hay que atender antes de uno pensar en quedar embarazo, que el útero esté sano y bien para alojar vida. Una vez me di cuenta que donde estaba no era el lugar, llegué a otra clínica y el primer in vitro que hicimos en ese lugar ya fue efectivo (...) Lo mío es césarea por el hecho de haber sido operada del útero”.