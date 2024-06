“No me quito años”: María Lucía Fernández de Noticias Caracol confesó su edad y por qué no tiene retoques estéticos

Noticias Caracol de Caracol Televisión es un reconocido informativo que se encarga de ofrecerles a los televidentes una amplia cobertura sobre aquellos hechos que marcan la agenda en Colombia lo que precisamente les ha traído una amplia visibilidad y un amplio número de audiencia. Además, teniendo en cuenta en crecimiento en que constantemente se encuentra son varias los periodistas y presentadores con los que cuenta y que en su mayoría llevan un buen tiempo siendo parte del noticiero, tal es el caso de María Lucía Fernández, que está presente durante las emisiones de las 7 pm junto a Jorge Alfredo Vargas desde hace un buen tiempo ganándose el cariño de los televidentes y ahora Fernández confesó su verdadera edad y por qué no retoques estéticos.

¿Qué retoques estéticos se ha realizado María Lucía Fernández de Noticias Caracol?

La presentadora hace varias semanas estuvo haciendo parte del podcast junto a Vanessa de la Torre, colega y excompañera quien hace parte de Caracol Radio y en ‘Geniales y mayores que yo’, donde se encargó de revelar varios detalles de su carrera, ya que suele ser bastante privada con su vida. De la Torre no dudó en destacar la belleza con la que cuenta, Malú, quien dejó claro que la belleza le ha abierto puertas: “Una sociedad donde todavía se le rinde culto a la belleza (...) Después de los 50 era como la cucha, esta señora ya casi se va a morir (...) El oficio no solamente de ser periodista sino de ser presentadora, con más de 50 años muchos más, o sea exactamente 57 años y no me quito los años. Yo creo que estar delante de la pantalla con esta edad, que la gente me ha visto envejecer al aire. No me hecho absolutamente nada en la cara (...)

Primero yo creo que le estoy alargando la vida profesional a las que mujeres que vienen para estar delante de la pantalla y que la gente que aprenda a mirar a una mujer después de los 50 años como algo normal sin hacerse absolutamente nada yo creo que eso es importante”, agregó María Lucía Fernández de Noticias Caracol.

¿Cuántos años lleva María Lucía Fernández de Noticias Caracol?

María Lucía Fernández llevaría alrededor de 25 años siendo parte de Noticias Caracol, donde se ha convertido en una de las caras más reconocidas del informativo de Caracol Televisión, teniendo en cuenta la amplia trayectoria que tiene, además del profesionalismo y el carisma con el que cuenta. Cabe resaltar que Malú, también hace parte de ‘Séptimo día’ y durante algún tipo de Caracol Radio.

¿Por qué María Lucía Fernández denunció a su exesposo de Noticias Caracol?

María Lucía Fernández de Noticias Caracol causó sorpresa al revelar que denunció a su exesposo por no responder económicamente por sus hijos, pues según ella, más allá del dinero es un derecho por el que se debe cumplir y así poder marcar un precedente. Aunque esta situación se dio hace varios años, lo cierto es que actualmente sus hijos ya hicieron una vida fuera de su casa mientras que ella sigue más enamorada que nunca luego de encontrar el amor en Ricardo Alarcón Gaviria, quien fue expresidente de Caracol Radio.