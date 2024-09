Jessi Uribe habló de lo complejo que fue trabajar con Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’ de Caracol

‘Yo me llamo’ es uno de los ‘realities’ más famosos de la televisión colombiana, pues lleva nueve temporadas al aire, buscando encontrar en cada una de ellas al doble perfecto de su artista favorito, bajo el equipo de jurados dispuestos por Caracol Televisión como lo son Amparo Grisales y César Escola. Sin embargo, recientemente el cantante Jessi Uribe habló de lo difícil que fue ser parte de Yo me llamo de Caracol.

PUBLICIDAD

Si bien, Amparo y César han estado en la gran mayoría de las versiones del programa de canto de Caracol, lo cierto es que es ese tercer jurado quien termina variando en cada una de las temporadas, pues los televidentes han visto a figuras tales como Yeison Jiménez, Pipe Bueno y Jessi Uribe, dejando ver el impacto que ha tenido desde los últimos años el género de música popular.

Aunque cada uno de estos artistas ha sabido destacarse a su manera durante su participación en ‘Yo me llamo’, lo cierto es que tampoco resulta para nada sencillo salir de la zona de confort, es decir, salir de los escenarios para llegar a la televisión como jurados. Ahora, quien terminó dando de que hablar fue precisamente Jessi, quien durante una entrevista en ‘Los 40 Colombia’, específicamente en los ‘Impresentables’ se refirió a su paso por el programa de canto.

Valetina Taguado sacó a flote su rol como jurado en ‘Yo me llamo’ mientras de Jessi Uribe terminó hablando de uno de los jurados: “Fue muy duro, fue muy duro lidiar con Amparo Grisales (…) No quiero decir que ella sea mala clase ni nada, sino que ishh, yo venía de, o sea, soy cantante, artista y que tal, pero ser presentador es otra vuelta y yo si usted me echa un chiste aquí nos reímos y dicen corte, pero ustedes ya cambian de tema y yo jajaja. A mí eso me daba durísimo, ustedes también lo hace m#r%ca: un chiste todos cagados de la risa y uno jajaja y así cambian, bueno. A mí me mataba eso (…) Fue muy duro lidiar con eso y muchas otras cosas, para mí fue diferente porque lo que yo amo es cantar, yo soy el que soy en el escenario y presentador es otra vuelta”, agregó el esposo de Paola Jara.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Jessi Uribe y su expareja Sandra Barrios?

Jessi Uribe durante varios años sostuvo una relación con Sandra Barrios, con quien tenía una diferencia de edad de nueve años, es decir, que el bumangués es menor que ahora su expareja, ya que se conocieron cuando él tenía 19 años de edad y ella habría estado sobre sus 29 años. A pesar de ello siguieron adelante con su relación, conformaron una familia junto a sus cuatro hijos, Alan, Roy, Sarah y Luna.