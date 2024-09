Jessi Uribe vuelve a conseguir importante reconocimiento

El cantante de música popular, Jessi Uribe que gracias a su talento, carisma y dedicación ha logrado cautivar a sus seguidores con éxitos como: “Dulce Pecado”, “La Culpa”, Tu Maniquí” y “Si Ya Me Voy”, demostró una ves más que con constancia y disciplina siempre se tiene recompensa, consolidando su carrera como el artista No 1 en el HOT SONG RADIALES, por segunda semana consecutiva en los listados de Monitor Latino de Colombia, Ecuador y Chile. Con su más reciente sencillo “Si Ya Me Voy”. posicionándose en la industria como una de los artistas relevantes más importantes del momento.

Si Ya Me Voy se convierte en un punto de inflexión en la carrera del artista, quien ha sabido posicionarse como uno de los exponentes más influyentes del género popular en Colombia y Latinoamérica. La colaboración con Joss Favela, uno de los compositores más reconocidos en la industria musical mexicana, aporta una fusión cultural que enriquece la propuesta musical de Jessi Uribe, llevando su música a un nuevo nivel de calidad y resonancia emocional.

“Esta canción es una invitación a vivir intensamente, a no dejar que el tiempo pase sin haber hecho lo que realmente queremos. Es un recordatorio para todos de que la vida es hoy, y que debemos aprovechar cada segundo como si fuera el último” comentó el artista.