Yeison Jiménez habló de la compleja situación que vivió en Dubái con su familia, “no había nada”

Yeison Jiménez ha sabido ganarse el cariño de sus seguidores debido a su sencillez, carisma y talento en los escenarios, pues cuenta con varios éxitos a lo largo de su carrera como cantante que lleva más de ocho años y no solo ha sabido conocerse nacional sino internacionalmente, lo que le ha permitido explorar otras facetas como la de empresario contando con una serie de negocios, obtenido así altas ganancias las cuales le han permitido darle una muy buena calidad de vida a sus seres queridos, muestra clara de ello son las lujosas vacaciones que deja ver y recientemente Jiménez habló de la compleja situación que vivió en Dubái con su familia.

PUBLICIDAD

¿Cuál es el nuevo proyecto de Yeison Jiménez fuera de la música?

Desde hace varios meses Yeison anunció que mientras que adelanta su carrera como cantante y anda al pendiente de sus negocios quiso abrir un espacio para estar mucho más cerca de sus seguidores, dándole paso a su podcast, ‘Camino al éxito’, que lleva dos capítulos al aire, contando según él, con diversos invitados sobre temas de entretenimiento, pero también sobre sus negocios y los hechos que le han permitido triunfar en cada uno de estos, saliendo así de su zona de confort y dándole paso a varias figuras.

¿Qué le pasó a Yeison Jiménez en Dubái con su familia?

Durante el más reciente capítulo el invitado fue precisamente, el actor, Gregorio Pernía, quien relató sus inicios en la actuación, pero también otro detalles como el fue conocer a su hijo luego de que tuviera más de 30 años de edad. En medio de la charla por los diversos viajes que ha hecho el actor por el mundo junto a su familia, Yeison Jiménez no dudó en intervenir para también referirse a la situación que vivió en Dubái durante unas vacaciones familiares.

“Nos fuimos y cuando me entregan mi pasaporte me entregan dos sim-card yo cogí una se la di a mi hermana y la otra a mi mujer, yo para qué, estoy con mi familia. Resulta que la sim-card es la única que tú puedes activar como turista, se le acabaron los datos y nosotros cogimos y la botamos, que íbamos a comprar otra. Nos fuimos para el centro de Dubái y paila, nada, no había nada. Yo decía cinco pasos, sin datos, yo manejando una camioneta un Dubái toda la mi$rd% en árabe hasta que por allá encontré un letrero (...) Parqueamos enfrente de un restaurante y yo por favor amor eche cabeza donde dejamos el carro, resulta que esa m%erd% es un trabalenguas, calles diferentes (...)

(...) Vimos compramos guevonadas y ya está como tarde, él man me hablaba y me llevó a tres sitios y me decía donde está la sim-card que le dieron, le decía la boté, pero me dijo perdió (...) Es con lo que te controlan, te ubican (...) Vaya encuéntrela, pero encuentre el carro, comienzo a decirles que Wifi. Thaliana ya con seis años que estaba cansada, papi no quiero caminar más (...) Sonia por aquí ya hemos pasado como tres veces. Era la misma hiju$p&ta calle, entonces llegamos a un sitio donde era un puerto, aquí llegamos yo entré por aquí derecho, tres cuadras y vuelta”, agregó Yeison Jiménez.

Sin embargo la desilusión terminó siendo mayor, pues no encontraron el carro durante cuatro horas y quien terminó salvándolos fue un seguidor, quien le terminó escribiendo por Instagram, quien trabajaba en uno de los sitios del lugar y gracias al hombre logró junto a su familia encontrar la camioneta.