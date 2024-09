La respuesta de Jessi Uribe al preguntarle por qué ya no sube nada con Paola Jara

Jessi Uribe, el reconocido cantante y músico colombiano se ha dado a conocer por su potente voz que lo ha llevado a conquistar el corazón de millones de fanáticos, que lo siguen desde su participación en programas como “La Voz Colombia” y “A otro nivel”, donde demostró su talento y versatilidad interpretando diversos géneros musicales. No obstante, la vida personal del artista siempre ha estado en el ojo público debido a sus relaciones sentimentales, primero por su exesposa y madre de sus hijos, con la que compartió un largo tiempo, y en estos últimos años por su relación con la también cantante popular, Paola Jara.

PUBLICIDAD

El cantante cucuteño siempre ha estado en el ojo público debido a sus relaciones sentimentales. Actualmente, está casado con la también cantante Paola Jara, formando una de las parejas más seguidas y a la vez polémicas en el mundo del entretenimiento colombiano. Para mayo de 2022, Jessi Uribe y Paola Jara contrajeron matrimonio en una ceremonia privada, tras mucho tiempo ser razón de críticas por el rumor de que la pareja inicio su relación mientras Jessi Uribe seguía con su exposa, con quien tiene cuatro hijos. Más adelante la pareja aseguraría que estos rumores eran falsos y que ambos estaban solteros para ese entonces.

La pareja suele ser muy constante en sus redes sociales, compartiendo una parte de una relación con sus seguidores que suelen ser insistentes con verlos juntos para asegurar que su matrimonio sigue mejor que nunca. Esta vez, el cantante arrancará su gira por Europa y recientemente no ha subido nada con Paola Jara, a lo que sus seguidores no dudaron en preguntarle: “Y Pao, ¿por qué ya no suben historias juntos?”, a lo que Jessi Uribe contesto de forma breve “muy tóxicos” con un emoji de risa, señalando que sus fans suelen ser muy intensos con su relación, teniendo en cuenta que cada uno tiene su carrera artística