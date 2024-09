Catalina Gómez de ‘Día a día’ confesó la vergüenza que vivió con su esposo, Juan Esteban Sampedro

Catalina Gómez es una de las presentadoras más famosas de ‘Día a día’ de Caracol Televisión, ya que hace más de 10 años forma parte del equipo del matutino, convirtiéndose en la conductora que más tiempo lleva a pesar de la serie de cambios que ha atravesado el programa a lo largo de estos 23 años al aire. En cuanto a su vida privada, lleva 16 años casada con Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento del mismo canal y padre de sus hijos, Cristóbal y Emilia. Ahora, durante la transmisión del programa, Catalina contó la vergüenza que vivió dando un beso.

La presentadora de ‘Día a día’ debido a su amplia trayectoria ha sabido ganarse el cariño por parte de los seguidores del programa y aún más con el regreso de ‘Apuntes de Cata’, donde se encarga de sacar a flote algunas recomendaciones en materia de nutrición debido a sus conocimientos en esta materia, ya que se graduó como Coach en salud y nutrición de una Universidad en España.

Sin embargo, el programa de entretenimiento de Caracol también ha contado con otros nuevos espacios esta vez a cargo de Boyacomán, quien llega al set, contando con un invitado por supuesto, donde un gran oso termina siendo el protagonista, acompañado además de una serie de cartas que evidencian unas preguntas enfocadas en la vida personal.

Este 2 de septiembre el turno fue para Catalina Gómez, a quien le salió el peor oso que ha tenido con un beso, en medio de risas y durante varios segundos la presentadora de ‘Día a día’ tuvo tiempo para recordar asegurando: “Tengo un par, el primero… No, mentiras era cuando no había dado mi primer beso, tenía como 15 años. Pues, no era oso, me estaba acordando que yo ensayaba con el espejo. Nadie me veía. Ese espejo quedaba todo empañado, todo baboseado. Yo le preguntaba a mis amigas y uno que hace con la lengua, la esconde la saca (…)

Otro oso fue cuando comencé a salir con mi actual esposo, una vez salimos y me llevó a la casa y entonces vino como a darme un beso, entonces yo dije ‘Oh no, es muy rápido’ y me puse la mano en la boca, pero eso estaba como tan bueno que yo comencé a hacer así y así jajaj. Solo me pasó esa vez”, fueron las declaraciones de la presentadora de ‘Día a día’.

¿Quién es el exesposo de Catalina Gómez de ‘Día a día’?

El exesposo de Catalina Gómez de ‘Día a día’ es Luis Felipe Martínez, con quien tuvo un noviazgo de varios años, mientras que, al parecer, adelantaba sus estudios universitarios, así como también su rol como modelo. Años más tarde la ahora expareja decidió dar el siguiente paso que es el matrimonio, sin embargo, tiempo más tarde se separaron por motivos desconocidos.