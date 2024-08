Presentadora de ‘Día a día’ habló de la compleja bacteria que contrajo su hija; fue resistente a los antibióticos

‘Día a día’ es el programa matutino que hace parte de la parrilla de contenidos de Caracol Televisión hace 23 años. Si bien, a lo largo de su amplia trayectoria en la pantalla son varios los cambios por los que ha atravesado tanto en su contenido como en sus presentadores, esto no ha sido impedimento para que los televidentes sigan al pendiente de la producción junto a Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz, Carlos Calero e Iván Lalinde.

¿Qué le pasó a la hija de la presentadora de ‘Día a día’?

Durante la más reciente transmisión del programa ‘La red’, una de las entrevistadas fue Sandra Posada, quien desde hace un buen tiempo hace parte de ‘Día a día’ y ha sabido ganarse el cariño de los televidentes. Sin embargo, hace unas cuantas semanas tuvo que afrontar una de las situaciones más complejas debido a la salud de su hija Julieta, quien estaría sobre los 15 años de edad.

La joven a principios del mes de mayo fue detectada con una bacteria que afectó sus dos oídos e incluso ocasionó la perdida de movilidad en su cuello: “Yo llamé por videollamada al doctor y me dijo que eso no estaba bien, que me fuera ya por urgencias. Que hospitalicen a Julieta y me dijo Sandra váyase. Cuando le fueron a hacer como una especie de radiografía (…) Se dieron cuenta de que en la parte posterior del oído estaba lleno de materia, o sea un simplemente otitis terminó en Otomastoiditis. Es la complicación más severa que pueda existir en el tema del oído, pero yo aún no entendía las dimensiones de lo que le había pasado a Julieta”, agregó Sandra Posada de ‘Día a día’.

Seguidamente, Sandra Posada, quien también hizo parte de ‘La red’ confesó que la doctora le informó que su hija tenía que ser intervenida de urgencia: “Yo decía, ya no, todo mal (…) De las cosas más dolorosas que puedan existir en la vida, el cuello tenía rigidez, se le había crecido, no podía moverse (…) Era para ayudarle que la materia saliera por el oído y recuerdo como si fuera ayer que cuando hicieron esa perforación yo solo le cogí la mano a Julieta y ella temblaba, decía mamá, ya, ya era a los gritos (…) Es el susto más grande uno tiene como mamá, porque yo decía en ese momento que ella no sienta nada que no le duela nada (…) Yo tratando de ser fuerte para darle la fortaleza a Julieta, pero recuerdo que a salir de la habitación tuve que sentarme en el piso a llorar como china chiquita, yo decía dios mío, tanto dolor, veía el panorama gris”.

Finalmente, la presentadora de ‘Día a día’ confesó que luego de 24 horas su hija pudo mover el cuello, siendo un procedimiento éxito, sin embargo, siguen en este proceso médico, ya que Julieta aún tiene los oídos retraídos que trae consigo que no se pueda sumergir en una piscina o tener vuelos cortos.