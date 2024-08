Querida periodista de Noticias Caracol renuncia al canal luego de 17 años, “es un hasta luego”

El informativo más visto por los colombianos a lo largo de sus diferentes emisiones es, precisamente, Noticias Caracol, el noticiero ha sabido destacarse debido a la amplia cobertura de información que les ofrece a los televidentes a cargo de un grupo de periodistas y presentadores, pero recientemente durante una de las transmisiones una de ellas confirmó que renuncia al canal, luego de 17 años en Caracol Televisión.

¿Quién es la periodista de Noticias Caracol que renunció al canal?

La periodista que confirmó su renuncia a Noticias Caracol este 30 de agosto fue Clara Rocío Bonilla, donde sus colegas durante la emisión no dudaron en expresarle su cariño y desearle lo mejor para esta nueva etapa de su carrera, donde las palabras por parte de ella tampoco se hicieron esperar.

El hecho se dio mientras que se transmitía la sección deportiva que estuvo a cargo de Ricardo Orrego y Daniela Pachón, quienes le dieron paso a Clara Rocío Bonilla, quien habló sobre la llegada de algunas delegaciones para la Copa Mundial Femenina Sub-20, teniendo así la oportunidad perfecta para despedirse en vivo de sus colegas y los televidentes de Noticias Caracol.

“Yo me despido desde esta linda ciudad, no sin antes agradecer a usted, Ricardo y a Javier Hernández Bonett y a Lizeth Arango por estos 17 años en Caracol Televisión, son muchos años. Hoy cierro mi ciclo como periodista regional que siempre he considerado mi casa”.

Además, las declaraciones por parte de Ricardo Orrego tampoco faltaron: “Un abrazo gigante a Clarita, la dama de las noticias, tantos años al servicio de Caracol Televisión, la vida nos muestra otros rumbos como el que ella quiere seguir, al lado de su familia y eso es determinante”.

Seguidamente, Daniela Pachón tampoco dudó en reiterarle su gratitud y también enviándole un fuerte abrazo.

Finalmente, la ahora experiodista de Noticias Caracol reiteró que este no se trataba de un adiós, sino de un hasta luego. Cabe resaltar que hasta el momento se desconoce cuál será el nuevo rumbo de Bonilla debido a que durante casi dos décadas estuvo haciendo parte del informativo.

¿Quiénes son los periodistas que han salido de Noticias Caracol?

En los últimos meses, han sido varias las renuncias a Noticias Caracol, entre las que se destacan Andrés Noreña, Sebastián Palacio, Julieth Cano, Yesenia Carrillo y ahora Clara Rocío Bonilla.