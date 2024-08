Catalina Gómez de ‘Día a día’ salió en ‘defensa’ de Aleja del ‘Desafío The Box’ tras fuertes palabras de Guajira

Catalina Gómez es una famosa periodista y presentadora, quien lleva más de una década siendo parte del programa de entretenimiento ‘Día a día’ de Caracol Televisión, convirtiéndose en la conductora que más tiempo lleva dentro del mismo, esto gracias a su carisma, espontaneidad y talento en diversas ocasiones. La paisa lleva 16 años de matrimonio con Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol, con quien cumplió el sueño de convertirse en madre de Emilia y Cristóbal. Ahora, durante la más reciente transmisión del programa, Catalina salió en ‘defensa’ de Aleja del ‘Desafío The Box’ tras fuertes palabras de Guajira.

Aunque la paisa no suele referirse de manera contundente a diferentes temas, en los últimos días, la mayor polémica ha sido precisamente por parte del ‘Desafío XX’, pues una de las participantes que regresó a la competencia fue Guajira, quien terminó siendo la finalista en la pasada versión del ‘reality’ de Caracol Televisión, pero quien terminó llevándose el premio fue Aleja Martínez, pero durante uno de los recientes capítulos, Guajira terminó catalogando como débil a Aleja y por supuesto, ella no guardó silencio.

Pues días más tarde, Aleja, ganadora del ‘Desafío The Box’ aseguró por medio de sus redes sociales: “Y la verdad me sorprende bastante, de mí pueden hablar, pueden decir lo que ustedes quieran, pero hay cosas que yo digo no, no espera y más Guajira, o sea. Y dice que fue una estrategia de las mejores para dejar a las débiles al final. ¿A cuáles? Si yo fui la mujer que tuve más chalecos en el Desafío, tuvo casi 4 o 5 chalecos al final, seguidos 1 a 1 me enfrenté y a todas las saqué, en la final la saqué a ella”, donde por supuesto, la serie de comentarios no se hicieron esperar y Martínez estuvo haciendo parte de ‘Día a día’, donde no dudó en referirse al tema e incluso Catalina Gómez no sé quedó atrás.

En principio Iván Lalinde resaltó que hay cosas que se dan en medio del juego y que una cosa es el ‘reality’ y otra el programa, donde Catalina no dudó en intervenir: “Qué hablen, que piensen, que sientan, finalmente lo único que vale en esta vida son los hechos, cierto. Como tú misma les dijiste tuviste ocho muertes, tuviste siete chalecos demostraste porque te merecías y finalmente hay una cosa que es el merecimiento, cuando las cosas le llegan a uno es porque era para uno”. Seguidamente, Aleja estuvo de acuerdo con las declaraciones de la presentadora de ‘Día a día’ resaltando “ni aunque te pongas, ni aunque te quites”.