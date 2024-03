⁠”Gracias por este milagro”: Boyacomán recibió con amor a su tercera hija Guadalupe

La relación entre el comediante Boyacomán y la modelo Marcela Marenco dio sus frutos. Así lo dio a conocer él mismo en sus redes sociales tras anunciar el nacimiento de su hija Guadalupe. La pequeña está en buenas condiciones de salud al igual que su mamá. En redes muchos fueron los mensajes de amor ante esta noticia, ya que se ha hablado mucho de la relación que se generó luego de conocerse en un concierto y desde ahí, Boyacoman quedó flechado de la modelo con su indiscutible belleza.

La nueva integrante de la familia de Boyacoman

Desde entonces todo ha sido muy rápido, pero al mismo tiempo, lleno de muchos momentos de amor y de unión familiar, sobre todo el nacimiento de su hija que lo tiene muy emocionado y conmovido. Así lo expresó en redes con dos tiernas fotografías, una de sus manos, y la otra de él cargándola por primera vez.

“¡Dios, dame millones de latidos más para estar a su lado! Tu mamita y hermanitos estamos muy felices por tu llegada. Eres mi arcoíris, Guadalupe. Marcela Marenco, gracias por hacer este milagro posible, te amo”, escribió el comediante en su cuenta de Instagram que de inmediato tuvo miles de ‘likes’ y cientos de comentarios.

Y es que vale la pena destacar que el comediante tiene una relación estable con la joven modelo que ha sido criticada en varias ocasiones, sobre todo porque él tiene 42 años, es decir que es 16 años mayor que ella, y por eso muchos consideran que debieron dar esos pasos en el amor, pero lo cierto es que ellos están más que felices en su relación.

Están casados por el civil, tiene una hermosa relación y son muy felices, ahora con su pequeña hija Guadalupe.

“Gracias, Dios. Gracias, vida. Gracias, esposo por esta bendición tan grande de poder tener este angelito tan hermoso en mis brazos, por un embarazo tan tranquilo, lleno de amor, paz y tranquilidad. Por un parto tan bonito acompañado por mi esposo que todo el tiempo me animó, me consintió y me hacía reír. Gracias, Dios, soy la mamita más feliz del mundo”, fueron las palabras de la modelo, quien dejó ver más fotos en detalle de su pequeña hija.