Hija de Felipe Arias confesó las complicaciones de salud que tiene tras presenciar emociones fuertes, “me advirtieron”

Uno de los medios de comunicación más vistos en Colombia es precisamente Canal RCN, que lleva más de 20 años siendo parte de los hogares colombianos llevándoles la primera información por medio de Noticias RCN, así como también una amplia gama de producciones que buscan entretener a la audiencia y hacer seguir creciendo al canal.

En medio de la amplia presencia de RCN en la pantalla chica, también ha contado con reconocidas figuras quienes han sabido quedarse en el corazón del público, tal y como lo es Felipe Arias, periodista y presentador, quien suele estar presencia desde hace varios años durante las emisiones del medio día y de las emisiones de las 7 pm.

Pero, más allá del reconocimiento que ha logrado adquirir en la televisión colombiana, este también ha llegado hasta las redes sociales, donde suele ser muy activa, al igual, que su hija, Sofía Arias, quien se encuentra en sus 20 años de edad, adelanta su carrera universitaria y vincula este rol con su deseo de convertirse en creadora de contenido, motivo por el cual son varias sus apariciones por medio de las plataformas de TikTok e Instagram.

En uno de sus más recientes videos, Sofía Arias, se dejó ver bastante emocionada junto a su pareja, confesando que por fin vería una de las películas que estaba esperando desde hace un buen tiempo, siendo, precisamente, ‘Its end’s with us’, basada en el libro favorito de la hija de Felipe Arias y que llevaba cuatro años esperando su gran estreno. Seguidamente, la joven se mostró junto a su novio en el carro en camino al cine, reiterando que él no estaba tan emocionado, situación contraria a la de ella, quien no ocultó la serie de emociones, pero de pasa la advertencia que le hizo su mamá y su novio.

“Puedes llorar todo lo que quieras, pero no te me puedes desmayar”, fueron las declaraciones del novio de Sofía, a lo que ella respondió: “No me puede desmayar. Me llevan advirtiendo mi mamá y Mateo que no me vaya a desmayar en la película porque suele desmayarme cuando las cosas me emocionan mucho, me entristecen mucho, pero me dieron permiso para llorar, entonces ya veremos”.

El desenlace de esta historia fue que Sofía, la hija de Felipe Arias, en medio de su afán logró llegar antes del inicio de la película a la sala de cine. Tiempo más tarde se mostró con varias lágrimas en su rostro, asegurando que empezó a llorar desde el minuto cero, pero no paso de allí.

¿Quién es el novio de Sofía Arias, hija de Felipe Arias?

El novio de la hija de Felipe Arias de Noticias RCN es Mateo Osorio, quien también suele ser activo en sus redes sociales y constantemente se deja ver junto a Sofía. La pareja se habría conocido en la universidad en la que adelantan su carrera profesional, además el joven contaría con una buena relación con la familia de su novia, pues han compartido diferentes eventos.