Hija de Felipe Arias reveló en medio de lágrimas la compleja situación que enfrenta, “me está costando mucho”

Uno de los medios de comunicación más vistos en Colombia es precisamente Canal RCN, que lleva más de 20 años siendo parte de los hogares colombianos llevándoles la primera información por medio de Noticias RCN, así como también una amplia gama de producciones que buscan entretener a la audiencia y hacer seguir creciendo al canal.

Una de las caras más reconocidas ha sido precisamente Felipe Arias, quien cuenta con una amplia experiencia siendo parte de RCN Televisión, pero específicamente en el noticiero, ya que suele estar presente durante las emisiones de las 7 pm y también del medio día, mostrando su talento y profesionalismo ante las cámaras, siendo precisamente su amplia experiencia lo que le ha permitido darse a conocer por medio de las redes sociales.

Sin embargo, Felipe no es el único que se destaca, pues quien también lo ha hecho ha sido, precisamente, su hija, Sofía Arias, quien además de adelantar una carrera profesional, también ha buscado darse a conocer por medio de plataformas digitales, especialmente en Instagram y TikTok, donde hace pocos días, la joven preocupó a sus fans en medio de su aparición llorando.

“Quiero contarles la realidad de lo que es ser una persona muy perfeccionista y quiere controlar todo. Poco se habla de lo mucho que sufrimos las personas que somos así. Entonces lo voy a hacer hoy. Por eso hablemos, soy una persona que siempre, siempre, siempre quiere hacer todo perfecto. Me exijo demasiado a mí misma e incluso a los demás para asegurarme de que todo salga como yo creo que es perfecto. Cuando yo me doy cuenta de que hay que se sale de mis manos y no puedo controlar, me da muchísima ansiedad y me estreso a un nivel demasiado, demasiado alto.

Para darles un ejemplo les voy a hablar de una situación, a mí armar horario me da demasiada, demasiada ansiedad. Tengo que meter horario para la universidad pasado mañana y obviamente llevo ya varios días armándolo y absolutamente nada me cuadra Es una de esas cosas que me queda muy difícil controlar y hoy me está costando mucho”, agregó Sofía Arias.

Seguidamente, la hija de Felipe Arias resaltó que puede ser algo muy superficial, “sé que es una bobada que esté llorando, es que hasta yo me frustro, pero es que tengo traumas de un semestre”, pues Sofía resaltó que tuvo una carga académica bastante compleja tanto así que terminó en el hospital, según ella de lo mal que se sentía y somatizando el estrés.