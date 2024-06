Ella es la guapa hija de Felipe Arias, presentador de RCN Televisión; se roba suspiros

RCN Televisión es un canal nacional que desde hace más de 20 años se ha encargado de informar y entretener a los colombianos, contando con toda una parrilla de contenidos versátiles y para todos los gustos como ‘La casa de los famosos’, ‘Rigo’, ‘Yo soy Betty, la fea’ y Noticias RCN que en sus diferentes emisiones cuenta con un amplio equipo de presentadores entre ellos, Felipe Arias, quien se ha convertido en una de las caras más importantes del informativo, pero él no es el único que se destaca, pues ella es la guapa hija de Felipe.

¿Quién es la hija de Felipe Arias, presentador de RCN Televisión?

La hija de Felipe Arias, uno de los presentadores más reconocidos de RCN Televisión, es Sofía Arias, quien estaría sobre sus 20 años de edad y sería la segunda en medio de tres hermanos. La joven suele ser muy activa en sus redes sociales, incluso en la descripción de su cuenta de Instagram se lee que es una creadora de contenido, pues alcanza los más de 61 mil seguidores en dicha plataforma.

Allí se encarga de mostrar los diferentes momentos que vive en compañía de amigos y familia, así como también las marcas de las que ya hace parte. Por supuesto, sus seguidores no han pasado de largo la belleza con la que cuenta, pues incluso cuenta con reacción del novio de Carolina Cruz, Jamil Farah, la expresentadora de RCN, Milena López y Jorge Alfredo Vargas, periodista de Noticias Caracol.

Asimismo, Sofía no pasa de largo en TikTok, donde cuenta otro tipo de historias de su familia que terminan siendo bastante cercanas para los usuarios de esta red social, pues deja ver el amor que se tienen, pero aquellas situaciones no tan positivas. Una de las que más se ha destacado ha sido el amor y la protección que siempre ha tenido por parte de sus padres: “Siempre me contestan a la primera llamada (…) Siempre que voy a llegar a la casa, mi mamá estará con el ojo abierto”.

¿Quién es la esposa de Felipe Arias, presentador de RCN Televisión?

La esposa de Felipe Arias, presentador de RCN Televisión, es Viviana Montenegro, luego de algún tiempo de relación, la pareja llevó al altar en 2001 sellando su amor y posteriormente le dieron la bienvenida a sus tres hijos, Sofía, Martín y Pablo, que a pesar de la serie de proyectos con los que cuenta son su mayor prioridad.