“Hoy por ti, mañana por mí”: Felipe Arias periodista de Noticias RCN pidió ayuda ante situación ocurrida en Bogotá

Noticias RCN es el informativo que hace parte del Canal RCN desde su inicio hace más de 20 años, donde ha buscado ofrecerles a los televidentes una amplia cobertura en temas políticos, sociales y económicos que terminan siendo trascendentales para los colombianos, donde uno de los periodistas que más se ha destacado ha sido precisamente, Felipe Arias, convirtiéndose en una de las caras más importantes dentro del noticiero.

El manizaleño suele estar presente durante las emisiones del medio día de Noticias RCN, así como también en la de las 7 pm, junto a Inés María Zabaraín, esposa de Jorge Alfredo Vargas, quien hace parte de Noticias Caracol. Sin embargo, más allá de su amplia experiencia en la pantalla chica, Felipe también ha logrado destacarse por medio de plataformas digitales especialmente en Instagram, donde alcanza los más de 500 mil seguidores.

Allí, recientemente, el periodista de Noticias RCN se encargó de compartir clip en el que se evidencia los estragos que causó el incendio en Cedritos en una bodega de pintura en horas de la noche de este 06 de agosto y hasta el momento se desconoce los motivos que ocasionaron la conflagración en esta zona de la capital colombiana, pues el temor y la preocupación por parte de los vecinos terminó siendo más que evidente.

En medio del video su autora Valentina Sánchez le pidió a la gente ayudar con algún tipo de colaboración, entrevistando a algunos de los afectados por las llamas: “A mis amigos de Cedritos y de cualquier parte de Colombia, de donde sea que me conozcan, que quiero seguir trabajando y seguir mi ferretería. Estoy con este bono que está acá, que me ayuden, porque yo sé que no me quedo atrás, yo sigo. Pues, quiero que me den un empujoncito y sigo para adelante, gracias, Colombia. Gracias, Bogotá, gracias cedritos”.

Además otra de las afectadas como lo fue Pilar, hija de la pareja de propietarios de uno de los sitios afectados resaltando que era un negocio familiar el cual lo perdieron todo durante aquella noche, motivo por el cual, en medio de lágrimas terminó pidiendo ayudas para volver a reconstruir este patrimonio. Además de compartir el respectivo video, el periodista de Noticias RCN reiteró: “Ayudemos todos... hoy por ti, mañana por mí”.

¿Cuántos hijos tiene Felipe Arias de Noticias RCN?

Felipe Arias de Noticias RCN lleva más de 25 años casado con Viviana Montenegro a quien en varias ocasiones le reitera su amor por medio de plataformas digitales y fruto del mismo, nacieron sus tres hijos Sofía, Pablo y Martín.