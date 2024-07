‘La Segura’ rompió el silencio y se refirió a los rumores sobre un programa junto a Karen Sevillano, ¿regreso a la TV?

‘La casa de los famosos’ es uno de los ‘realities’ más exitosos de la pantalla chica debido a las diferentes situaciones que deben enfrentar cada uno de los 22 participantes que acceden a entrar en una casa con personas desconocidas y llevando a cuestas el paso del encierro a lo largo de cuatro meses con el fin de alcanzar el premio mayor. Durante la más reciente temporada del programa en Colombia, quien se llevó el premio fue Karen Sevillano, de quien se pensó regresaría a la televisión después del acogimiento que tuvo, pero no estaría sola. Sin embargo, recientemente ‘La Segura’ habló del programa que tendría con Karen Sevillano luego de ‘La casa de los famosos’.

PUBLICIDAD

A lo largo de la más reciente temporada del ‘reality’ del Canal RCN y la plataforma Vix, fueron varios los participantes que lograron destacarse entre ellos, Ornella Sierra, Julián Trujillo, Martha Isabel Bolaños y las “chismosas de confianza”, grupo conformado por Karen Sevillano y La Segura que ocasionaron risas, pero también molestias en varias ocasiones debido a su actitudes juntas, pero también al reaccionar con otros participantes del programa.

Mientras que ambas se encontraban en ‘La casa de los famosos’ se dio a conocer un rumor en el que ambas creadores de contenido fueron los protagonistas y ahora luego de más de un mes de la final del programa, ‘La Segura’ estuvo presente en la pasarela de Colombiamoda 2024, donde Carlos Ochoa no dudó en indagar sobre este hecho y si Sevillano y ‘La Segura’ regresarían a la televisión colombiana.

“Yo creo que hasta el momento no, no llegó una propuesta formal. Al principio, cuando salí del programa, sí escuché algo de un directivo del canal, él me lo comentó, pero hasta ahí”, fueron las palabras de ‘La Segura’ para el periodista, Ochoa, donde la influencer resaltó que no existe un propuesta en concreto para este tema, pero dejó ver que si llega a aparecer no la descartaría del todo. Mientras que Karen sigue enfocada en su proyectos digitales desde su natal Cali.

¿Cuándo es el matrimonio de ‘La Segura’ e Ignacio Baladán?

‘La Segura’ e Ignacio Baladán se comprometieron mientras que la creadora de contenido hacia parte de ‘La casa de los famosos’, donde la emoción por parte de la caleña fue más que evidente, así como en el resto de sus compañeras dentro del programa. En medio de la misma entrevista con el periodista, Carlos Ochoa, Natalia, su nombre de pila aseguró que su pareja deseaba casarse en julio, pero ella quería organizar cada detalle, pues era uno de los deseos que tenía, motivo por el cual espera que su matrimonio se dé en el año 2025.