Martha Isabel Bolaños confesó que no le pagaron 32 millones semanales en ‘La casa de los famosos’, ¿cuál fue la cifra?

‘La casa de los famosos’ tiene los días contados en las pantallas de RCN Televisión y la plataforma Vix, pues pronto los colombianos conocerán al ganador de primera versión del ‘reality’ en Colombia, donde los preferidos han sido precisamente Julián Trujillo, Karen Sevillano, Melfi, Sebastián González y Alfredo. Sin embargo, los exparticipantes no se quedan atrás con sus sorpresivas declaraciones, pues recientemente Martha Isabel confesó que no le pagaron 32 millones semanales en ‘La casa de los famosos’.

¿Cuántos millones se ganó Martha Isabel Bolaños en ‘La casa de los famosos’?

En la mitad del programa, el youtuber Chacalito TV, sacó a flote el supuesto dinero que estuvieron facturando cada uno de los famosos por estar dentro del ‘reality’ semana tras semana. En cuanto a Martha Isabel aseguró que se trataron de alrededor de 32 millones de pesos, es decir, que la suma con la que habría salido la actriz sería bastante alta, debido a que estuvo durante más de 3 meses siento parte del programa.

¿Qué dijo Martha Isabel sobre los millones que le pagaron en ‘La casa de los famosos?

Martha Isabel Bolaños hace varios días fue invitada a la emisora Tropicana con el fin de revelar varios de los detalles con respecto a su paso por el ‘reality’, entre ellos, la alta suma que le habrían pagado cada semana por su presencia dentro de ‘La casa de los famosos’. La reconocida actriz negó haberse ganado 32 millones de pesos e incluso confesó que la cifra terminó siendo mucho menor.

“No, jamás lo juro por mi vida, que no es verdad. Doy mi palabra que no. Ni siquiera la mitad de eso por semana. Da tranquilidad aclararlo, porque sabes, uno nunca sabe que crean que uno es rico y tiene con que pagar una extorsión, no gordo. Primero, tengo que pagar una deuda que me dejó un ex. Mi último ex me tumbó, entonces tengo que pagar esa deuda”, reiteró Martha Isabel Bolaños.

Asimismo, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ confesó que espera poder sentarse con un buen café, pues hace tres años decidió dejar el licor y hacer la transferencia de la deuda que todavía tiene para así cerrar este ciclo tan difícil en medio de algunas lágrimas.

Por lo pronto, las declaraciones de Bolaños terminaron generando más incógnitas debido a que José Miel confesó para otra emisora que había ganado 15 millones semanales, sin embargo, después quiso evadir el tema.