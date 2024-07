¿Celoso? La reacción del novio de Karen Sevillano cuando la escuchó hablando sola

Karen Sevillano, conocida por su participación en el reality “La Casa de los Famosos”, ha estado muy activa en sus redes sociales, compartiendo con sus seguidores su proceso de adaptación a la vida cotidiana después de pasar cuatro meses encerrada con otras 21 celebridades. En una reciente publicación, la creadora de contenido mostró la reacción de su novio, Neider García, mientras ella interactuaba con sus fans en un video para sus historias de Instagram.

PUBLICIDAD

El video capturó un momento inesperado cuando Neider apareció y le preguntó a Karen con quién estaba hablando. Karen, sorprendida, respondió que estaba sola y explicó que estaba leyendo un mensaje espiritual del mandala que había coloreado. Sin embargo, Neider insistió en que le leyera el mensaje, lo que Karen hizo de nuevo.

Este episodio no pasó desapercibido entre los seguidores de Karen, quienes comentaron sobre la actitud de Neider, interpretándola como una señal de celos y control. “Jajaja, le preguntó con quién hablaba y luego que le dijera lo que decía el mandala, eso es que no le cree”; “La cara de Neider fue un poema, que con quién hablaba, jajaja”; “Déjele vida a Karen, no la abrume”, fueron algunas de las reacciones en las plataformas digitales.

Desde su salida del reality, la caleña ha hablado abiertamente sobre su proceso de adaptación a la realidad, mencionando temas como el aumento del precio de la gasolina, la reactivación de sus rutinas de ejercicios en el gimnasio y sus retoques estéticos. Además, ha compartido nuevas dinámicas para liberarse del estrés, como colorear mandalas, acompañando la actividad con reflexiones espirituales que lee a sus seguidores.

La interacción entre Karen y Neider generó un debate entre sus fans, algunos de los cuales vieron en la actitud de Neider una muestra de afecto y protección, mientras que otros la percibieron como un comportamiento posesivo. Sin embargo, Karen no hizo ningún comentario al respecto, manteniendo su enfoque en sus actividades diarias y en seguir compartiendo con su audiencia.