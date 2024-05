“Muy raro”: La Segura arremetió contra RCN por su eliminación de ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ de RCN y VIX es uno de los programas recientes que más ha dado conversación en las últimas semanas por las dinámicas que se han dado en los participantes, desde peleas y discusiones hasta relaciones de amistad y amorosas; en esta oportunidad, una de las participantes más polémicas de ‘La Casa de los Famosos’ se despidió del reality, dejando en muchos televidentes, dudas sobre la veracidad de las votaciones.

Se trata de Natalia Segura más conocida como ‘La Segura’, que desde hace varios años se ha dedicado en sus redes sociales a crear contenido de comedia, alcanzando un público de más de 9 millones de personas, por eso durante las primeras semanas del concurso, se hizo reconocida por entrar con gran cantidad de votos a la casa tras las eliminaciones; pero en esta oportunidad las votaciones dieron un giro total, dándola como la eliminada de la semana dieciséis del reality.

En las entrevistas tras su eliminación, la influencer se ha referido a sus compañeros y amigos dentro del concurso, la ‘tusa’ que tiene por dejar sola a Karen Sevillano dentro del reality y la sorpresa que se llevaron ella y sus seguidores por obtener la menor cantidad de votos dentro del concurso.

La Segura afirmó sobre su votación en el reality: “No sé qué pasó, todo estuvo muy raro, yo apenas me estoy enterando de cosas, no sé qué vio la gente. Veo a mucha gente ‘segureña’ ofendida, algo raro pasó, pero prefiero no decir mucho, no quiero escudriñar tanto en el tema”.

Además, contó que contrario a lo que muchos creen, su ‘tusa’ por el reality está relacionada a su separación con Karen Sevillano, pues para muchos televidentes fue evidente que desde el inicio, las influencers formaron un lazo de amistad bastante estrecho.

