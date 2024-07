“Me leen la mente”: Ornella Sierra recibió hermoso regalo de los fans de su relación con Miguel Bueno

Terminada la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix, fueron varios los personajes que se quedaron en el corazón de la audiencia, dentro de ellos Ornella Sierra, mujer que en su paso por el concurso conoció el amor, hecho que la tiene actualmente junto al reguetonero Miguel Bueno. Precisamente, los fanáticos de esta relación, a la que en internet están llamando ‘Buernella’, decidieron darle un hermoso regalo a la costeña para que adorne su nuevo apartamento.

PUBLICIDAD

Tras su salida del reality de ‘Nuestra Tele’, Sierra se ha aventurado a tener nuevas experiencias en su vida, dentro de las que se encuentra su ‘Viaje Papillente’ a Panamá; y el acompañar a su nueva cuñada, Luisa Fernanda W, a su cumpleaños en Cartagena; pero a estos paseo se le suma algo que ha sido un verdadero reto para la creadora contenido, el independizarse, lo que la llevó a ir de a poco organizando su nuevo apartamento.

Ante esto, algunos de sus más de 1,2 millones de seguidores en Instagram decidieron darle un ‘detallazo’ que la dejó totalmente anonadada, obsequio que fue enviado de parte de un segmento de sus fans que está encantado de que ella tenga un idilio con el intérprete de ‘Fan de tus ojos’. Se trata de un hermoso retrato de la joven, regalo que agradeció con unas emotivas palabras y que colgó justo al lado de su cama

“Hace más de una semana las ‘Buernellas’ me enviaron este ‘regalote’ y no había tenido la oportunidad de abrirlo. (...) Ustedes parecen que me leen la mente a mí; porque hace mucho tiempo yo estaba pidiendo que me regalaran un cuadro (...) Va a ser el primer cuadro que voy a tener en mi casa y yo amo el arte”, expresó la mujer de 24 años.