La Segura insinuó que le armará pelea a RCN por lo que descubrió tras salir de ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ de RCN y VIX es uno de los programas recientes que más ha dado conversación en las últimas semanas por las dinámicas que se han dado en los participantes, desde peleas y discusiones hasta relaciones de amistad y amorosas; el reality ya se encuentra en su recta final y varios de los participantes eliminados hacen campaña desde afuera para apoyar a los que siguen dentro del concurso.

Aunque en varias oportunidades la influencer se destacó por ser la más votada en varias oportunidades, pero salió tras una votación regular en el cuarto de eliminación, con su salida, muchos han demostrado inconformidad con la eliminación de la influencer y en sus redes sociales dijo: “Yo me quiero ir a muerte, es la primera vez que veo el reality. Me quiero ir a muerte para que ustedes voten por Karen, pero este tipo de cosas a mí me enervan, porque son ilógicas. Acaben esto ya, ya sabemos quién va a ganar, siento que literalmente perdí tres meses de mi vida. Me quedo con personas en mi corazón, pero esto es una mierda. Nos utilizaron y a ustedes también”.

Luego de estas afirmaciones, La Segura ha demostrado bastante molestia por los resultados de las votaciones y subió una historia con afirmaciones polémicas, que después borró de sus redes sociales. En esta historia, indica que va a sacar las “garras” y muchos televidentes en ‘X’ indican que podría tomar acciones legales contra RCN por las votaciones.

‘La Casa de los Famosos’ continua en su trasmisión ininterrumpida por medio de la plataforma VIX, que ofrecerá el servicio de streaming constante para que usted siga a sus famosos favoritos, además tener la posibilidad de votar más veces, en RCN los televidentes podrán conectarse desde las 9:00 pm de lunes a viernes, los sábados y domingos, a las 8:00 pm.