Hija de Gustavo Petro le pidió declarar día cívico si Colombia es el campeón de la Copa América, ¿le hará caso?

La Selección Colombia ha logrado destacarse durante esta nueva versión de la Copa América, luego de enfrentarse a equipos de fútbol como lo son Brasil, Costa Rica, Panamá y Uruguay, siendo con este equipo precisamente, donde obtuvo la carta de entrada a la final de este importante campeonato. Ahora la tricolor deberá enfrentarse a un duro rival como lo es Argentina, todo por alcanzar esta anhelada copa. El juego se disputará el próximo domingo14 de julio en julio en Miami contra Argentina. En medio de la emoción que esta noticia ha traído, la hija de Gustavo Petro le pidió a su padre declarar día cívico si Colombia es el campeón de la Copa América.

Antes de su matrimonio con Verónica Alcocer, Petro tuvo una relación con Mary Luz que como fruto le dejó a sus dos hijos, Andrés y Andrea. Andrés, por su lado, trata de mantener varios detalles de su vida en privada y por ende, son pocos los detalles que se conocen de su vida al respecto. Mientras que de Andrea se conoció que está radicada en Francia desde hace varios años, en compañía de sus dos pequeñas, siendo bastante activa por medio de sus redes sociales e incluso es una economista, especialista en Comercio Internacional.

A pesar de estar alejada de Colombia esto no quiere decir que no esté al pendiente de cada una de las situaciones que se viven en el país y ahora el centro de atención está puesto en la Selección Colombia y ahora con su triunfo hacía la final, las declaraciones por parte de Andrea no se hicieron esperar reiterando: “Señor presidente decrete día cívico por la final”, etiquetando a su padre.

Sin embargo, las declaraciones hechas por parte de Andrea no terminaron allí, pues en medio de una dinámicas de preguntas, el hecho sobre declarar día cívico no se hizo esperar y por medio de un video, la hija de Gustavo Petro aseguró: “Es que yo a ustedes los necesito también para que meterle presión al presidente. Es que tiene que haber un día cívico el lunes porque el partido es a las 8 de la noche, para que decretar día cívico un domingo, que bobada, que lo ponga el lunes que pase el guayabo. La gente no va a estar apta para trabajar al día siguiente así sea una mañanita, medio día cívico. Ayúdenme, hagamos una vaina, un plantón, algo así para decirle al presidente decrete un día cívico”.

¿Quién es la mamá de Andrea Petro, hija de Gustavo Petro?

La mamá de Andrea Petro, hija de Gustavo Petro es Mary Luz, quien tuvo una unión con el presidente mientras que hacían parte del M-19. La mujer es considerada el primer gran amor del mandatario y también tendría un lugar dentro de la política colombiana.