“El cambio es muy fuerte para mí”: Andrea Petro reveló si su padre la subsidia o no, económicamente

Andrea Petro Herrán es el nombre completo de la hija mayor del máximo dirigente de los colombinos, quien fue producto de la relación de Gustavo Petro con Mary Luz Herrán, exintegrante del M-19, mujer con la que además tuvo otro retoño, Andrés Petro, quien en la actualidad se encuentra radicado en Canadá.

Andrea, quien recientemente anunció la puesta en marcha de la Organización Colombiana para Migrantes, reveló recientemente lo que genera para su vida ser la hija de un presidente:

“Yo aquí en Europa soy una persona común y corriente, no tengo escoltas, no tengo nada. No trato de pensar mucho en eso, porque siempre que voy a Colombia el cambio es muy fuerte para mí. No estoy acostumbrada a eso y no me acostumbraré jamás a ser la hija del presidente, tengo un conflicto interno con eso”, afirmó Andrea recientemente en las historias de su cuenta de Instagram.

Esto le puede interesar: Marbelle insinuó que el ‘mecato’ que enfermó al presidente tenía ‘perico’ y no precisamente café

¿Dónde vive la hija mayor de Gustavo Petro?

La mujer, que se encuentra radicada en la ciudad de Marsella, aprovechó las preguntas realizadas por sus seguidores, para aclarar algunas especulaciones que se han generado respecto a su vida privada. Así que realizó un fuerte énfasis en el hecho de que su progenitor no la apoya económicamente en la actualidad, ya que es independiente desde hace ya más de 10 años.

Adicionalmente, aclaró que sigue viviendo en Francia para mantener un contacto cercano con sus hijas Victoria y Luna, puesto que se encuentra separada del padre de las menores: “Cumplo con la voluntad de mis hijas de estar cerca del papá y del hecho que estén con él, él es francés. No le veo la lógica de irme a 6.000 kilómetros de distancia del papá de mis hijas”, enfatizó.

No se lo puede perder: Camila Chaín puso el grito en el cielo para denunciar a la EPS que le negó su licencia de maternidad