El talento oculto de Sofia Petro, la hija del presidente Petro por el que muchos la elogian: “cada día me sorprende más”

Sofía Petro, la hija mayor del presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer, es una mujer que se ha caracterizado por sus publicaciones en redes sociales, mostrando su talento o sus puntos de vida, compartió un video en redes sociales en el que se le observa alistándose para ir a cantar “a un barsito” en Francia.

“Desde muy pequeñita canto en la ducha. Este video es para decirles que abracen las cosas que aman, creo que no debe ser nada fácil tener tiempo para nada más que estar trabajando y estar en la casa. Yo no sé cómo hace la gente que tiene hijos, me parece impresionante” indicó la joven.

Lo que tomó por sorpresa a muchos internautas que no sabían que Sofia Petro tenía el talento para cantar y quedaron pidiéndole en los comentarios que subiera videos mostrando su voz. Días después, la hija del presidente subió otro video en el que muestra cómo le fue cantando en el concierto.

El video que compartió fue su interpretación del éxito de la estadounidense Tracy Chapman, Fast Car, pues indicó que le llegar al corazón desde que tiene 14 años.

En redes sociales celebraron el talento de Sofia Petro y la felicitaron. “La vena artística no se pierde, la mamá baila, la hija canta que parece profesional, se lo goza y transmite felicidad, viva Petro”, “me dejó impresionada su voz”, “tu padre debe estar orgulloso de tener una hija tan talentosa”, “es inteligente, bonita, sencilla, activista, sabe idiomas, es profesional y también canta, que bien no hace mi Sofia”, “qué es lo que hace mal esta niña?”, “cada día me sorprendes más, te admiro, eres un ser humano maravilloso”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en TikTok.