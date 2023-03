“Visitar cárceles no fue iniciativa del presidente”: Mary Luz Herrán, dirigente de Colombia Humana

Mary Luz Herrán Cárdenas, dirigente del partido Colombiana Humana y exesposa del presidente Gustavo Petro aclaró lo que para ella sería un malentendido en todo el escándalo que rodea a la familia presidencial. Ella acota que el mandatario nunca dio la directriz ze visitar cárceles.

Herrán argumentó que realmente la iniciativa de visitar los centros de reclusión y que el presidente Petro no dio esta orden bajo ningunas circunstancias.

Según las declaraciones que brindó a Blu Radio la mujer, es posible que Juan Fernando Petro haya visto la oportunidad de ofrecerse para generar presencia del proyecto político en las cárceles.

“Gustavo siempre ha tenido una relación con sus hermanos, pero cada uno ha tratado de hacer sus cosas sin la necesidad de que él este encima. Lo de Juan Fernando creo que fue una iniciativa para mirar de qué manera podía ser útil dentro del proyecto de paz total de su hermano, pero no considero de el que se lo haya dicho haya sido el presidente”, dijo al respecto del reciente escándalo.

Y es que recordemos que tanto el hermano del mandatario, Juan Fernando Petro, como su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, fueron a acusados de recibir dineros de dudosa procedencia a cambio de que varios hombre ingresaran al proyecto político de la ‘Paz Total’, bandera de la campaña del presidente.

Herrán también detalló que puede que varios personajes hayan contactado a Juan Fernando Petro para hacerle llegar un llamado al presidente para adherirse a su ‘Paz Total’, pero que en ningún momento Petro dio la orden de visitarlos en las cárceles.

“Yo creo que es una manera para que la justicia lo juzgue, pero eso no significa que ya no confíe en él. Eso fue una iniciativa propia y no del presidente. Cada uno es responsable de lo que hace y deje de hacer. Algo que involucre a un hijo y a la familia es doloroso, pero él tiene una responsabilidad y compromiso con el país”, concluyó al respecto.