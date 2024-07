“Muy mal”: Iván Mejía ‘crucificó' a dos futbolistas de Colombia que jugaron contra Uruguay

Iván Mejía no fue ajeno a la histórica clasificación a la final de la Copa América que consiguió la selección Colombia luego de superar una difícil prueba ante el combinado de Uruguay, más aun, porque todo el segundo tiempo, la ‘Tricolor’ tuvo un hombre menos en cancha tras la expulsión de Daniel Muñoz. Por supuesto, el periodista ya retirado de los medios de comunicación resaltó la victoria, pero ‘le cayó sin piedad’ a dos jugadores que tuvieron minutos en esta semifinal.

Iván Mejía ‘crucificó’ a dos futbolistas de Colombia que jugaron contra Uruguay

El periodista, quien se destacó muchos años por ser la dupla en el exitoso programa ‘El Pulso del Futbol’ de Caracol Radio, ahora utiliza su cuenta de ‘X’ para dar sus diversas opiniones sobre algunos eventos deportivos, y por supuesto, la semifinal de Colombia y Uruguay no podía ser la excepción.

En primer lugar, ‘Don Iván’ calificó de heroica la victoria ‘Tricolor’ teniendo en cuenta varios factores del juego: la ‘garra charrúa’ que en esta ocasión representó múltiples infracciones sin que el árbitro César Ramos pusiera un alto, pero también elogió a Néstor Lorenzo por la manera en que modificó el esquema y realizó los cambios necesarios para evitar que le empataran el partido.

Aun así, hubo dos jugadores que no convencieron a Mejía Álvarez y fueron Matheus Uribe y Kevin Castaño, ambos jugadores ingresaron al terreno de juego al minuto 61 en lugar de James Rodríguez y Richard Ríos, pero no pudieron brillar ante el complejo panorama. De hecho, Matheus desperdició dos ocasiones claras de gol que pudieron pasarle factura a Colombia, mientras que Castaño recibió una tarjeta amarilla al final por no cobrar rápido un tiro libre.

“Heroico, realmente heroico. Contra la pata artera uruguaya, contra un arbitraje malévolo, Colombia consiguió su cupo a la final. La irresponsable expulsión de Muñiz obligó al DT a movimientos tácticos que dieron resultado. Mateus y Castaño entraron muy mal”, escribió.