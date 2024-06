Este es el motivo por el que Carlos Calero está ausente de Día a día de Caracol Televisión, ¿nuevos caminos?

‘Día a día’ de Caracol Televisión es un programa de entretenimiento que cuenta con más de 20 años de trayectoria. Aunque han sido varios los cambios por los que ha atravesado, lo cierto es que ha logrado quedarse en la memoria de los colombianos así como algunos de sus presentadores como Catalina Gómez, que es quien más año lleva estando dentro del formato, sin dejar a un lado al resto del equipo se ha ganado el cariño de los televidentes como Carolina Cruz, Carolina Soto, Iván Lalinde, pero quién en los últimos días ha llamado la atención ha sido Carlos Calero por su ausencia del programa y este es el motivo.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó con Carlos Calero de ‘Día a día’ de Caracol?

Carlos Calero, más allá de su paso por ‘Día a día’ de Caracol Televisión se ha convertido en uno de los presentadores más famosos de Colombia debido a su aparición en diversos formatos de entretenimiento como ‘Yo me llamo’, ‘La Descarga’, ‘100 colombianos dicen’, ‘Gran hermano’, entre otras. Actualmente y luego de cumplir a cabalidad con las temporadas de algunos ‘realities’, está enfocado en su rol en ‘Día a día’, gracias a su profesionalismo y carisma ante las cámaras.

Sin embargo, algunos televidentes no pasaron desapercibido el hecho de que ha estado ausente de ‘Día a día’ dede hace varios días y el motivo detrás tiene que ver con que se encuentra tomando unos días de vacaciones junto a su esposa Paulina Ceballos y sus hijos, Sofía Calero y Carlos Calero. La familia Calero se encuentra en Milán y todo indicaría que este sería una aventura cumplida en su lista, pues la serie de imágenes no se han hecho esperar conociendo diferentes lugares de este país, siendo este el motivo principal de no estar presente en el programa de entretenimiento.

“Milán de ensueño, que ciudad. Siempre para volver”, agregó Carlos Calero de ‘Día a día’. Sin embargo, esta no fue la única aparición que tuvieron por medio de plataformas digitales, ya que también dejaron ver el amor que se tienen a pesar de los años que llevan juntos Milan: “un lugar mágico para descubrir su historia y tradiciones”, agregó Carlos Calero.

¿Quién es la esposa de Carlos Calero de ‘Día a día’?

La esposa de Carlos Calero de ‘Día a día’ es Paulina Ceballos, quien además de ser la pareja del presentador es su mánager que ha estado detrás de varios de los proyectos de los que hace parte Calero no solo en programas de Caracol Televisión, sino también en diversos comerciales.