Exparticipantes de ‘Yo me llamo’ confirman que siguen con su idilio de amor, “inesperadamente era posible”

Yo me llamo, Caracol televisión

Yo me llamo Caracol televisión

‘Yo me llamo’ es un ‘reality’ de canto de Caracol Televisión que lleva al aire nueve temporadas en las que se ha encargado de cautivar a los televidentes con las muestras artísticas de cada uno de los imitadores que llegan al diamante de las estrellas, con el fin de poder conquistar a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno. Aunque el proceso no es sencillo para lograr convertirse en el doble perfecto, en medio de este camino las extensas horas de grabaciones traen consigo que se construyan fuertes vínculo, pues recientemente dos exparticipantes de ‘Yo me llamo’ confirman que siguen con su idilio de amor.

PUBLICIDAD

Aunque Caracol aún no anuncia la fecha oficial del estreno de su décima temporada, varios de los exparticipantes han logrado quedarse en la memoria de los colombianos y más allá de esto, han triunfado sacandole ‘el jugo’ a sus artistas favoritos y siendo los principales protagonistas en diversos eventos a lo largo del país e incluso aprovechando al máximo el dinero que lograron conseguir durante el programa.

¿Quiénes son los exparticipantes de ‘Yo me llamo’ que son novios?

Los exparticipantes de ‘Yo me llamo’ que aún siguen su noviazgo después del programa de canto son la imitadora de Shakira, con nombre de pila Andrea Correa, quien es oriunda de Chile y se convirtió en una de las finalistas del ‘reality’, junto a Elvis Crespo, interpretado por Nicolás Hernández, quien no logró llegar a la gran final, pero mientras que estuvo en la competencia logró robarse el corazón de la chilena en medio de las diferentes presentaciones en las que estuvo presente.

Recomendados

El romance de Shakira y Elvis Crespo se dio a mediados de octubre y mientras que la imitadora de la barranquillera seguía dentro del programa su romance se fortalece y ahora 6 meses después confirman que siguen juntos, ya que fueron varias las críticas que recibieron, pues algunos internautas indicaban que su noviazgo se dio con el fin de avanzar dentro de la competencia.

Además de su seguir con su relación ya viven juntos y aseguran que buscaran alcanzar algunos proyectos juntos debido a la pasión que comparten por la música y demostrando que a pesar de los diversos conciertos con los que cuentan su amor sigue más latente que nunca.

¿Quién fue el ganador de la final de Yo me llamo?

El ganador de ‘Yo me llamo’ en su temporada número nuevo fue el imitador de Karin León, interpretado por Juan Carlos Parra. El hombre fue elegido por los televidentes como el mejor de la versión 2023 la cual estuvo bastante reñida, pues también contó con la participación de Yo me llamo Shakira, Luis Miguel yMiguel Bosé.