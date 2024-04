Presentadora de ‘Día a día’ confesó que fue vendedora de zapatos antes de llegar a la TV, “ganaba muy poquito”

‘Día a día’ es el programa matutino de Caracol Televisión, que lleva al aire más de 23 años acompañando a los televidentes y de paso invitando a personalidades de diversas esferas de la televisión y fue de ella para contar algunas infidencias sobre sus proyectos y uno que otro momento de sus vidas. Pero, quienes sin duda, terminan dándole el ‘picante’ a cada uno de los encuentros son el equipo de presentadores, tales como Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz, Juan Diego Vanegas, Iván Lalinde, Carlos Calero y aquellas figuras que se encuentran en las diferentes ciudades, pero recientemente una de sus presentadoras confesó que fue vendedora de zapatos antes de llegar a la TV.

Se trata de Sandra Posada, quien se ha convertido en una de las figuras más reconocidas de ‘Día a día’, pues al igual que Catalina Gómez debido a la amplia trayectoria con la que cuentan dentro del matutino. Además de ser una de las corresponsales en aquellos eventos internacionales en los que el programa resulta ser uno de los invitados. Pero, recientemente, la paisa pasó de ser la que entrevista a ser la entrevistada, pues llegó a ser parte de una de las sección de ‘La red’, otro de los programas de entretenimiento de Caracol.

En medio del formato ‘Mis primeros pasos’, ‘Boyacomán’, famoso humorista que regresó, luego de los días que tuvo para compartir con su recién nacida, Guadalupe. Él fue el encargado de recorrer algunos sitios que resultan siendo importantes para la presentadora, pues marcaron gran parte de su vida. Uno de los primeros lugares fue precisamente, su casa paterna en la cual vivió gran parte de su infancia y de la que guarda algunos de los mejores de sus primeros años: “Mi papá también fue mi trabajador y el último de sus hermanos entonces cuadró y se quedó con la casa”

Recomendados

Luego de llegar a su adolescencia la paisa llegó a estudiar en un colegio de monjas, pero tenía claro que su futuro no estaba dentro de la religión, pues tiempo después terminó vendiendo tenis, este resultó siendo su primer trabajo: “Mi primer trabajo a los 16 o 17 años fue como vendedora de zapatos. Yo creo que me ganaba muy poquito porque además era menor de edad, pero el almacén era de unos amigos de mi familia, entonces en navidad para yo tener ‘platica’ extra me iba a trabajar con los amigos de mi mamá para poder tenerla, en esa época sería como 200 mil al mes”, agregó Sandra Posada de ‘Día a día’.

Una de las experiencias que más recuerda de aquella época es que a señora llegó con el fin de encontrar el par de tenis perfectos, así que la presentadora de ‘Día a día’ hizo todo lo posible por llenar sus expectativas, trayendo varios desde la bodega, lo que significaba ir y venir varias veces, pero cuando pensó que había alcanzado esa venta y posterior comisión, la mencionada mujer se negó a comprar cualquiera de los modelos, lo que causó desilusión y molestia en Sandra Posada.

Por lo pronto, la paisa sigue enfocada en sus proyectos dentro de ‘Día a día’ y por ende, al seguir guardando momentos con sus seres queridos quienes terminan siendo su mayor prioridad.