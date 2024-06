Paula Andrea Betancur celebró sus 52 años de edad y ‘le cantó la tabla’ a sus detractores, “no tengo que complacer”

Paula Andrea Betancur es una reconocida exreina de belleza y empresaria, quien saltó a la fama luego de convertirse en Señorita Colombia en el año 1992. Aunque la corona de Miss Universe se le escapó de las manos, su paso por el Concurso Nacional de Belleza le permitió darle paso a su rol como modelo e incluso apareciendo en algunas producciones nacionales. Actualmente, la paisa está enfocada en su familia, su hijos, Mateo, Simón, Salomé y Fatima, quien es la menor de su hogar junto a Luis Miguel Zabaleta, ahora Betancur celebró sus 52 años de edad y ‘le cantó la tabla’ a sus detractores.

El pasado de sábado 1 junio la exreina de belleza festejó un año más de vida, luciendo impecable como siempre con un vestido de negro con algunos detalles en plateado y morada, pero en medio de la celebración que realizó también aprovechó para enviar un inesperado mensaje. En principio, Betancur indicó que estaba más feliz que nunca por una año más de vida y cada una de las bendiciones que le ha dado a lo largo de su camino y las que espera por recibir en este nuevo año.

Además, la también empresaria tampoco pasó de largo las críticas que constantemente recibe asegurando: “Qué estoy flaca, que porque estoy tan flaca. Qué si estoy gorda que porque estoy tan gorda. Si me maquillo, porque se maquilla demasiada, pero si no me maquillo pero que le pasa que no se arregla. Qué si tengo el pelo suelto, que porque no me lo coge si me veo más bonita (...) Entonces tú nunca vas a tener a alguien al 100% feliz. Por eso, lo más importante es que uno esté feliz con uno mismo. Que uno haga lo que realmente le gusta. No tengo porque complacer a la humanidad entera a la única que tengo que complacer es a mí misma porque yo tengo que aprenderme a amarme a mí misma”, fueron algunas de las declaraciones de Paula Andrea Betancur.

Seguidamente, la paisa aseguró que tampoco anda al pendiente de publicar constantemente en sus redes sociales, pero ahora con un año más de vida tomó la decisión radical junto a su equipo de trabajo asegurando que ahora creerá su propio contenido, dejando claro que cada cosa que hace en sus redes tiene un sobredosis de amor y es lo que le hace feliz independientemente del ‘look que tenga, pero no solo de ella sino también de sus hijos.

Como era de esperarse fueron varios los comentarios de apoyo por parte de algunas figuras del entretenimiento en Colombia, entre ellas, Sandra Muñoz, Mónica Rodríguez, Valerie Domínguez, Daniela Álvarez, resaltando la belleza con la que cuenta y que la edad nunca debe ser un impedimento para lucir aquello que le gusta no solo a ella si no a cualquier mujer.