“Me arrepiento de haber estado con esa persona”: Valerie Domínguez contó uno de los momentos más difíciles de su vida

En la presentación oficial del libro de Valerie Domínguez, ‘¿Qué van a pensar?’, la exreina de belleza, presentadora y actriz, habla sobre su vida personal, profesional, familiar y sobre uno de los momentos más difíciles de su vida.

En medio de la presentación del libro, la ahora influenciadora recordó del escándalo de Agro Ingreso Seguro que afectó al país en el año 2009 y a ella también, pues indicó que su pareja de ese entonces, Juan Manuel Dávila la engañó para poder obtener un subsidio del programa, dirigido a familias con dinero en el país.

Al menos 15 años pasaron desde esta oscura época que incluso llevó a la reina abandonar el país para poder superar la situación y rehacer su vida en el exterior, pero Domínguez dijo que pese a todas las dificultades, no lamenta ese momento de su vida, pues la llevó hasta donde está hoy.

“Me arrepiento de haber estado con esa persona que me hizo daño, pero no lamento lo que sucedió. Esas experiencias definieron el camino que he recorrido hasta hoy. Confiar y cometer errores no está mal”, dijo la exreina.

La barranquillera indicó que ante la ley su nombre quedó limpio. “Yo era completamente inocente y lo demostré durante el proceso”.

Valerie Domínguez decidió irse a Nueva York a estudiar actuación y aunque iba llena de ilusiones, no negó que lo ocurrido le dolió: “en ese momento de mi vida lloraba mucho, pero ese proceso me ayudó a entender las emociones de la carrera”.

Luego de que terminó sus estudios de actuación en Estados Unidos, se mudó a México donde trabajó un tiempo, para luego comenzar a trabajar con su profesión en Hollywood, pues fue llamada para un papel pero finalmente otra actriz se quedó con él.

La modelo contó que luego de múltiples intentos, decidió volver a Colombia, donde encontró el amor con su actual pareja y se convirtió en mamá.