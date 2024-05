Sandra Muñoz de La casa de los famosos se defendió de las críticas que recibió por su forma de vestir a sus 40 años

‘La casa de los famosos’ de RCN Televisión y la plataforma Vix en pocas semanas llegará a su fin dejando a solo un ganador de los 400 millones de pesos y entre los favoritos están Karen Sevillano y Julián Trujillo, pero a lo largo del juego todo puedo ocurrir. Pero, quienes tampoco pasan desapercibidos son los exparticipantes del programa, en especial, Sandra Muñoz, quien recientemente se defendió de las críticas que recibió por su forma de vestir a sus 40 años.

Si bien, ya hace varias semanas se dio su salida del ‘reality’, Muñoz ha aprovechado la amplia visibilidad con la que cuenta en sus redes sociales para mostrar sus rutinas y en ocasiones opinar sobre aquellas situaciones que se viven dentro de ‘La casa de los famosos’ y por ende, el amorío que se dio con Juan David Zapata.

Además, Sandra fue considerada junto a Martha Isabel como unas de las mujeres más hermosas dentro del programa, teniendo en cuenta el tonificado cuerpo con el que cuenta a pesar de estar junto a participantes de una edad inferior. Recientemente, Sandra recibió una que otra crítica, luego de compartir un video bailando, utilizando un ‘look’ con falda y una blusa corta de color naranja, donde dejaba al descubierto su abdomen: “Vamos o que. En representación de las 40′nas”.

Como es común, los más de un millón de seguidores con los que cuenta no dudaron en referirse al tema, asegurando que para tener 40 años contaba con un cuerpo que cualquier mujer desearía tener, sin embargo, tampoco pasaron por alto las críticas: “Ay esta señora no asume su edad”, “Sandra, toda vieja, pero alegre”, “Ya el rostro le muestra sus añitos”, “Que mujerzota y llorándole a un niño en televisión”, “No hay nada que envejezca más que vestirse de joven”, fueron algunos de los comentarios que más se destacan dentro de su publicación.

Por su parte, y como es costumbre, Muñoz no duda en responder a sus críticos y en esta ocasión no fue la excepción: “Ay, dios mío. Mire quien habla esto no es justo”, “Jamás no supiste el contexto de todo, lloré porque me dolió lo que me hizo Isabella Santiago por él jamás”. Además, el nombre de Juan David Zapata se repitió en varias ocasiones, dejando claro que había perdido a una mujer hermosa.