¿Casi no se casan? Por esta razón Paula Andrea Betancur fue rechazada por la familia de su pareja

Paula Andrea Betancur y Luis Miguel Zabaleta se casaron en febrero de 2018. Luis Miguel Zabaleta es un dermatólogo y ha estado en una relación con Paula Andrea desde antes de su matrimonio. La pareja ha mostrado una relación sólida y han tenido una hija juntos llamada Fátima. A pesar de los rumores de una posible ruptura amorosa que surgieron en febrero, parece que la pareja sigue junta y no hay problemas entre ellos.

La pareja de esposos se conocieron en un contexto profesional. La historia de su encuentro fue bastante singular, Paula Andrea visitó un centro dermatológico para una cita con su médico de confianza, pero él no pudo asistir ese día. En su lugar, fue atendida por Luis Miguel Zabaleta, quien resultó ser su médico suplente. Luis Miguel ha mencionado que fue como cumplir el sueño de atender a su amor platónico. Desde ese encuentro fortuito, su relación floreció y eventualmente se casaron.

Otra anécdota interesante sobre Paula Andrea Betancur y Luis Miguel Zabaleta es la forma en que celebraron la llegada de su hija Fátima. Luis Miguel compartió su alegría en las redes sociales con un mensaje conmovedor cuando nació Fátima, expresando que su hija llegó al mundo para llenarlos de amor puro. Además, mencionó que Fátima nació el 2 de julio a las 11:57 am, igual a su madre, fuerte, valiente y serena, y destacó la paz y tranquilidad que siempre caracterizan a Paula Andrea.

Pero no todo fue color de rosa, la exreina contó en el pódcast ‘Vos podés’ que la familia de Zabaleta no quería que tuvieran una relación amorosa porque no la consideraban ideal para él.

“Para la familia de él era muy difícil. Primero, era seis años mayor, separada, con tres hijos, reina… Yo no era el prototipo de mujer que quería la familia para él, eso era una realidad”, dijo la primera ganadora del ‘Desafío’ en el medio ya mencionado.

No obstante, la familia de la exreina tampoco estaba de acuerdo con que ella fuera novia de él, pues es menor que y, en ese momento, consideraban que no tenía estabilidad laboral, ya que era un empleado. Pero a pesar de las adversidades la pareja ha logrado consolidarse como una de las más estables a nivel nacional.