“Solo necesito 3 cosas para ser feliz”: Paula Andrea Betancur celebró por todo lo alto sus 51 años en paradisíaco destino

Paula Andrea Betancur es una exreina de belleza quien concurso en Miss Universo en 1993 en donde se convirtió en una de las candidatas favoritas, sin embargo, se llevó el título de virreina universal. Desde allí, comenzó a ser parte de la esfera del entretenimiento siendo invitada especial en ‘Yo soy Betty, la fea’ y participante del ‘Desafío 2015: India la reencarnación’.

La paisa suele ser muy activa en sus redes sociales en donde busca compartir algunos de los momentos con su familia y también, promocionar la empresa de su esposo Luis Miguel Zabaleta, un reconocido médico y dermatólogo. Y por supuesto, la celebración de su cumpleaños número 52 no pasó desapercibido por sus seguidores gracias a cada uno de los detalles revelados.

Le puede gustar: “Les voy a dar la primicia”: Juan Diego Alvira confesó el programa de televisión al que llega para ‘sacarla del estadio’

Si bien, el festejo resultó ser una celebración sencilla en un restaurante y posteriormente, en compañía de sus familiares, esto no fue impedimento para que la felicidad fuera de protagonista en aquel momento. Sin embargo, varios de sus seguidores estaban a la expectativa por conocer cuál fue el regalo de cumpleaños que le dio a Betancur, teniendo en cuenta que la sorprende en cada aniversario.

La pareja hace pocas horas mostró que esta celebración se dio por todo lo alto, pues al parecer, desde hace varios días se encuentran disfrutando de España, pero no en cualquier lugar sino en una isla la cual es conocida como Begur, Aiguablava, en donde el lujoso yate resultó ser el protagonista. Además, de los increíbles paisajes con los que cuenta esta costa.

Le puede interesar: ¿Nueva víctima? Aleska Génesis y James Rodríguez estarían disfrutando de unos días de descanso en Medellín

Como era de esperarse los comentarios por el regalo no pasaron desapercibido, destacando varios temas. Primero, no dudaron en desearle lo mejor a la exreina de belleza, indicando que los años no pasan y su belleza es más que evidente. Asimismo, enfatizaron en el amor que se tiene la pareja, pues han demostrado que la edad no es un impedimento a la hora de construir una familia como la que tiene actualmente.

Finalmente, se refirieron al millonario regalo de cumpleaños, teniendo en cuenta que no habría sido una baja cifra la que habría pagado Zabaleta con el fin de pasar tiempo con su pareja y demostrarle el amor que siente por ella. Por su parte, Paula no dudó en dedicarle unas palabras: “Solo necesito 3 cosas para ser feliz, el sol para el día, la luna para la noche y a ti para toda la vida”.