Daniela Álvarez reveló la inusual táctica que usó para ganarse la corona de Señorita Colombia

Para 2011, la barranquillera Daniela Álvarez, se llevó el cetro y la corona del Concurso Nacional de Belleza y por ende la posibilidad de dejar en alto el nombre de Colombia en Miss Universo . Tras más de una década de este suceso, la también presentadora dio a conocer la táctica que la llevó a alcanzar este logro, la cual también aplicó en uno de los momentos más difíciles de su vida, la amputación de su pierna.

La actriz y finalista de MasterChef Celebrity 2023, Daniela Tapia, fue la encargada de subir un pequeño fragmento de la entrevista que le hizo la Revista Aló a Álvarez, en la cual la entrevistadora la cuestionó sobre las maneras que encuentra para salir adelante en los días grises, interrogatorio al que la pareja de Daniel Arenas contestó con una emotiva anécdota:

“Cuando yo fui señorita Colombia, yo me acuerdo de que estaba al lado de 36 mujeres, igual de flacas, igual de altas, igual de bonitas, igual de todo. Cuando yo pensaba en el momento en el que dijeran “Señorita Atlántico”, yo tenía que encontrar la manera para poder resaltar en el grupo. (...) En ese momento, a mis 23 años, se me ocurrió algo que hoy en día todavía pongo en práctica. (...) Me hablaba a mí misma en mi cabeza y eso que hablaba lo iba a demostrar”, expresó Álvarez.

“Yo me decía: “Me veo divina, luzco espectacular, el pelo me brilla, la nalga cero celulitis está dura. (...) voy a sonreír y mis dientes están blancos”, yo literalmente me decía estas palabras y veía que la gente lo estaba percibiendo y entendiendo, era la bonita energía del momento. Lo mismo hice cuando me amputaron la pierna y empecé a salir. (...) Voy robótica, pero divina”, añadió la mujer de 36 años.