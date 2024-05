Alina Lozano sacó a relucir a su expareja, Mijail Mulkay a escondidas de Jim Velásquez, “caí en sus redes”

Alina Lozano es una actriz quien cuenta con más de 20 años de experiencia siendo parte de la industria del entretenimiento, la colombiana ha sido recordada por su participación en la famosa telenovela ‘Pedro el escamoso’, que estuvo en la pantalla chica, hace 23 años. Sin embargo, desde hace un tiempo decidió lanzarse como creadora de contenido junto a Jim Velásquez con quien inició un noviazgo y el pasado mes de noviembre se casaron en una ceremonia a las afueras de Bogotá. Sin embargo, recientemente +Lozano confesó que cayó en las redes de su expareja, Mijail Mulkay a escondidas de Jim.

Si bien, gran parte de los contenidos compartidos por la actriz son junto a quien dice ser su pareja, en esta ocasión, la situación terminó siendo completamente opuesta, pues terminó refiriéndose a su expareja, aprovechando para invitar a sus seguidores para que no se perdieran ni un solo detalle del nuevo proyecto de Mijail, demostrando así la excelente relación con la que contarían, pues tienen un hijo que siempre los va a unir y que actualmente contaría con alrededor de 20 años de edad, llamado Samuel Lozano Rondon.

Mijail, al igual, que Alina estaría tratando de darse a conocer por medio de las redes sociales, donde suele ser muy activo y a la fecha ya cuenta con su cuenta de YouTube con la que busca entretener a sus fans a partir de diferentes historias y el proyecto que estaría promocionando sería precisamente ‘El show de Mijail Mulkay’ el que contará con la presencia de otras figuras durante los martes y los jueves. Si bien, el actor se encontraría radicado en Estados Unidos e incluso de acuerdo con su cuenta de Instagram se encarga de promocionar diferentes marcas empresariales de este país.

Y es que durante las últimas semanas la actriz ha estado dandole eco al show de su expareja por medio de su forma de hacer contenido: “Rosita no sé, no me hallo, no me siento. Tengo como una cosa que me sube que me baja, como un ardor en todas partes. Tengo que confesarte algo, caí en las redes de mi ex”, fueron las declaraciones que agregó Alina Lozano.

Seguidamente, la actriz aprovechó para aclarar que había caído en las redes, pero en las redes sociales de su expareja asegurando que nadie podría perderse del show podcast de Mijail: “Música, alegría, tanto para que ustedes también caigan en sus redes”.