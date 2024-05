“Me separo”: Alina Lozano y Jim Velásquez se divorciarían por acto denigrante e infantil del influencer

El idilio de amor entre la actriz Alina Lozano y su ‘pollo’, Jim Velásquez, llegaría a su fin luego de que el joven realizara una acción bastante cuestionable en la celebración del sexto mes de su matrimonio, suceso que se dio en noviembre de 2023. La mujer que interpretó a ‘Doña Nidia’ en la telenovela de antaño, ‘Pedro El Escamoso’, no toleró ni un poquito la actitud de hombre de 24 años.

Mediante su cuenta de Instagram, donde acumula 629.000 seguidores, Lozano publicó un clip en el que sse le veía totalmente alegre, celebrando esta fecha tan especial, hasta el punto que decidió regalarle unas emotivas palabras a su amor, todo esto mientras sostenía un pastel con el que se esperaba conmemoraran llegar hasta este mes a pesar de los detractores que tenían desde el inicio de su aventura marital.

“Hoy estamos celebrando y queríamos compartir con ustedes este momento tan bonito, pese todos los pronósticos seguimos juntos, seguimos firmes. Yo quiero agradecerle al universo por haberme permitido encontrar a un ser tan único, un ser tan sereno, tan estable, tan tierno; un hombre que me respeta muchísimo, un hombre con el que yo me siento absolutamente feliz”, expresó la mujer de 55 años que, incluso, pidió un deseo para los dos: “Que la vida nos dé mucho tiempo juntos”.

Pero lo que sería un momento lleno de emotividad quedó opacado por un comportamiento infantil de Jim, quien puso la cara de Alina sobre la torta, hecho que sulfuró de tal manera a la mujer, hasta el punto de decir varios insultos, acompañados con las palabras, “Me separo. (...) No sé en qué momento decidí casarme con usted”.

Ante la situación, muchas personas decidieron volver a poner en duda la relación de estas figuras públicas: “Eso es puro teatro, ellos no se aman”, “Yo ya no creo nada de lo que hacen o dicen”, “Ridículos”, “Felices seis meses de show”, y “Creo que esto es la tapa, no los voy a volver a mirar”, fueron algunas de las reacciones.