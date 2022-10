¿Sabía que Alina Lozano estuvo casada con un famoso y hasta tienen un hijo con su ex?

Alina Lozano es una reconocida actriz de la televisión colombiana, recientemente participó en la nueva versión de la novela Hasta que la plata nos separe, personificando a la madre del protagonista, que era interpretado por Sebastián Martínez, pero sin duda el papel que la llevó a ganarse gran reconocimiento es el de Nidia en la novela Pedro el escamoso, una de las producciones colombianas más conocidas a nivel mundial.

La actriz está en tendencia por estos días gracias a varios videos que ha compartido en sus redes sociales en los que se le ve junto a un joven quien dice que es su ‘novio’. Las grabaciones han ocasionado varios comentarios a favor y en contra por la diferencia de edad, de cerca de 30 años entre ella y él.

Aunque todo parece ser una puesta en escena para generar contenidos en las redes sociales, Lozano aún no confirma esto y se sigue divirtiendo junto a Jim, su supuesto novio, e incluso también hay videos en los que involucra a sus dos “hijos”, otros dos jóvenes actores al igual que Jim.

Alina y Mijail

En medio de las especulaciones del supuesto noviazgo de Alina con Jim, un joven 30 años menor que ella, se han conocido más detalles de la vida de la actriz, entre esos, su relación con el actor cubano Mijail Mulkay, con quien estuvo unida entre el 2005 y 2008. Mulkay es recordado en Colombia por producciones como Celia, La ley del corazón, Los caballeros las prefieren brutas, entre otras. De la relación que mantuvieron la colombiana y el cubano quedó un hijo, Samuel Lozano Bordón quien tiene 15 años.

Infortunadamente para Alina esta relación no terminó de la mejor manera, ya que se dice que Mijail le fue infiel con la también actriz Majida Issa, con quien estuvo de 2008 a 2012. Esto le representó una crisis importante a Lozano quien vio que en el amor no las cosas no iban muy bien y decidió pensar en ella y replantearse varias cosas de su vida.