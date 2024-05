Alina Lozano le puso tatequieto a Jim Velásquez por mostrar gusto culposo por su empleada

El matrimonio conformado entre la actriz Alina Lozano y el creador de contenido Jim Velásquez no para de generar conversación en las redes sociales, en esta ocasión la mujer que interpretó a ‘Doña Nidia’ en la novela de antaño ‘Pedro el escamoso’, mostró la reacción de su empleada de servicio luego de realizarle una peculiar propuesta en la que estaba involucrado su esposo.

‘Rosita’, es el nombre de la mujer que durante años le ha servido a Lozano, ayudándola incluso en la crianza de su primer hijo, producto de su relación con el actor cubano Mijail Mulkai; aunque estos tiempos de ayuda y familiaridad en pocos meses quedaran atrás, ya que la servicial mujer dejara de prestar sus servicios y cumplirá otro de sus sueños de vida.

“En el futuro ya me veo por allá, en Pajaral, en las flores, organizada y haciendo mis cosas. Ya la señora Alina tiene su esposo y su hijo tiene que irse a estudiar, entonces esto a mí me da tristeza porque yo no le he dicho que me voy, pero yo ya quiero hacer mi vida en Pajaral, organizar mi vida y cosechar mis cosas, pero todavía no le he dicho a la señora Alina, me da mucha tristeza”, expresó Rosa en una reciente entrevista que causó revuelo en la web.

Pero previo a su despedida, ella ha decidido consentir a sus jefes y más en esta época en la que ambos afrontan el proceso de su embarazo. Muestra de este cariño quedó evidenciado en una historia de Instagram publicada en el perfil de Alina, donde acumula 622.000 seguidores. Allí, la bogotana le propuso a su colaboradora que se casara con Jim, ya que él está totalmente encantado por la manera que cocina, caracterizada por la sazón de la tierra en donde se crio la mujer, la Costa Caribe.