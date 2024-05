Robinson Díaz se fue en contra de famosa actriz por “mediocridad” en grabaciones de telenovela de Caracol

Robinson Díaz es uno de los actores más reconocidos en Colombia, pues a lo largo de más de 30 años ha hecho parte de los principales canales nacionales, así como en diversos teatros del país. El colombiano es recordado por su participación en telenovelas como ‘El cartel de los sapos’, ‘Vecinos’, ‘Rigo’, entre otras, lo que le ha permitido adquirir una amplia visibilidad y por ende, el cariño de la gente. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, pues recientemente Díaz se fue en contra de famosa actriz por “mediocridad” en grabaciones de telenovela de Caracol Televisión.

El actor recientemente estuvo de invitado a la emisora ‘La Kalle’, donde además de hablar de diferentes aspectos de su vida, también se atrevió a revelar sin problema algunos aquellas situaciones que ha tenido que atravesar las cuales no han sido tan alegres como muchas pensarían, demostrando que a pesar del profesionalismo con el que contarían algunos, en ocasiones las relaciones no terminan siendo las mejores.

La pregunta por parte de Jhovanoty fue precisamente si había tenido que compartir escena con gente mediocre. Ante el hecho, Robinson Díaz no guardó silencio y reiteró que habían sido varias veces e incluso se tomó el tiempo para contar su experiencia: “Una vez con una actriz, hermano. Yo llegué a grabar y me tocaban una escenas larguísimas. Yo me había acostado como a la 1 o 2 de la mañana porque los productores sabes que yo me trasnocho estudiando (...) Preparado y me tocaban unos parlamentos larguísimos con la susodicha, cuando veo tenía el llamado a las 7:30. Cuando veo a las 8:30, ‘ay, no, ay no’ y se le notaba el tufo”.

Seguidamente, Díaz resaltó que ya llevaban una hora perdida, pero cuando empezaron a pasar la escena, la famosa actriz contaba con el libreto en la mano: “Para un actor que estudia y la vieja con el libreto aquí de qué estamos hablar. Cuando veo que comienza a caerse a caerse. Yo no pelee, simplemente dejé, me fui parando. Los camarógrafos y el director, ¿y Robinson? Entre a la puerta del estudio de aquí de Caracol y fui agarrando un café (...) Cuando se aprenda la letra vuelvo a entrar, no me voy a poner a estudiar ahorita. Antes de que llega tarde me toca estudiar con ella”.

Finalmente, el reconocido actor dejó claro que esta no ha sido la única que vez que esta situación le ha ocurrido, pero también ha contando con gracias compañeros de trabajo como Julián Arango debido a la complicidad que los caracterizaba, pues más allá de buscar que uno brillara, trabajaban en conjunto para que la producción saliera de la mejor manera posible.