Robinson Díaz criticó a participantes de ‘La Casa de los Famosos’ por ir al reality por ‘chichiguas’

Hablar de los actores más destacados que ha parido Colombia es hacer un apartado a la carrera de Robinson Díaz, artista que con su talento ha conquistado las tablas, la pantalla chica y el cine. Ante este panorama y su destacada vida, muchos emergentes lo ven como guía para alcanzar el éxito, por lo que las fuertes palabras que Díaz les mandó a los participantes de ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y VIX, han dado de qué hablar en las redes sociales.

‘Cabo’ en ‘El Cartel’, ‘Óscar Leal’ en ‘Vecinos’, y ‘Rigoberto Padre’ en ‘Rigo’, son algunos de los papeles con los que Robinson ha cautivado a la audiencia, mismos que le han brindado plus a su reconocimiento a nivel nacional e internacional. Precisamente el último de sus papeles fue ejecutado en ‘Nuestra Tele’, y a gran parte de la audiencia le asombro que realizara polémicas declaraciones en contra del reality del canal.

En entrevista con la emisora ‘La Mega’, para su programa ‘Silva a Medias’, el nacido en el municipio de Envigado en Antioquia, respondió con contundencia a la pregunta, “¿Iría a ‘la casa?”, con las siguientes palabras: “No, yo tengo proyecto de vida. Yo no quiero menospreciar, pero cada uno hace de su culo un florero, cada uno hace lo que tenga que hacer por sobrevivir”, manifestó Díaz.

“Él si es un señor famoso, no necesita de eso para brillar”, “Desprestigiar un formato que genera ese nivel de conectividad con el público, es un ejercicio de soberbia increíble”, “Una estrella no se baja de esa manera”,“Lo que están en ‘La Casa de los Famosos’ o están mal económicamente o muy sobrevalorados”, y “La idea era responder, no humillarlos”, fueron algunas de las reacciones al clip que ya acumula más de 26.000 reproducciones en la plataforma TIkTok.