Robinson Díaz arremetió contra quienes ven el teatro como una labor “mendigante”

El destacado actor Robinson Díaz, que cautivo nuevamente a sus colombianos con la interpretación del padre de Rigoberto Urán, en su serie autobiográfica, dio de qué hablar luego de dar una contundente declaración en contra de los que ven en el teatro una labor en construcción, desmeritando que esta arte es el pilar fundamental de otras asociadas, y le respondió con contundencia a quienes compran una boleta para “apoyar al artista”.

Díaz fue el más reciente invitado del programa ‘El Klub’ de la emisora La Kalle, formato dirigido por el comediante Jhovanoty, mismo que hizo una precisión bastante llamativa relacionada con la visión que tienen algunos espectadores al asistir a alguna función asociada a las tablas: “Comprar una boleta o entrar a un show, no es estar apoyando al artista”.

Ante esto, Robinson, que en la actualidad hace parte del elenco de la obra ‘El Exorcista’, presentada en el Teatro Libre, sede Chapinero en Bogotá, respondió: “Ese cuento de que “apoye al artista”. (...) Eso lo que hace es puro minusválido; la gente tiene al teatro como sinónimo de aburrimiento. (...) Una cosa mendigante, asquerosa, ¿cuándo será que se acaba eso?”.

Adicionalmente, el hombre que le dio vida a ‘Óscar Leal’ en ‘Vecinos’, dio a conocer el anhelo que tiene de interpretar a un personaje más humano y que le represente un reto actoral que no ha tenido en su carrera: “A mí me gustan los personajes difíciles, por ejemplo lo que hice en ‘Rigo’, a mí, ese tipo de personajes que son extremadamente humanos, con tanto dobles, con tanta arista, esos son los personajes que más me gustan. Me gustaría interpretar locos, me gustaría interpretar un bobo, me gustaría ser un bobo de pueblo. (...) Me encanta hacer personajes que tengan que ver con Colombia, el país tiene personajes muy bravos”.