Jhovanoty se sinceró y contó qué personajes de la política le ha costado imitar

El reconocido humorista Jhovanoty, que salió de ‘Día a Día’ y ahora se encuentra trabajando en el programa de radio ‘El Klub’ de la emisora La Kalle, también es altamente reconocido por imitar a personajes.

El medio de comunicación Pulzo lo entrevistó y preguntó cuál ha sido probablemente el personaje que más le ha costado imitar y el humorista no dudó ni un momento su respuesta.

“Nayib Bukele lo he ensayado desde hace unos meses, pero él tiene un tono de voz en particular como entre cubano, venezolano, mexicano. Ese es un reto que he tenido, lo he hecho en mis ‘shows’, pero no está en 100% construido de poder sacar al presidente de El Salvador”, indicó Jhovanoty.

Pero no se queda ahí, indicó que Milei, presidente de Argentina también le ha costado un poco imitarlo. “Porque tiene sus matices, a veces un poco pasito y luego habla duro, pero es porque no me he puesto juicioso a trabajarlo.”