¿En el lugar equivocado? Jorge Alfredo Vargas confesó el ‘sueño’ que tuvo antes de llegar a la televisión

Jorge Alfredo Vargas es un reconocido periodista y presentador, quien se ha destacado desde hace varios años en diferentes medios de comunicación como lo son: Noticiero QAP, El Radar, Noticias RCN y actualmente hace parte de Noticias Caracol convirtiéndose en uno de los más queridos por parte de los televidentes. Más allá de sus logros profesionales su mayor prioridad es su familia, la cual conformó con la también periodista Inés María Zabaraín y sus tres hijos, pero este fue quizás, fue el sueño frustrado fuera de las cámaras de Noticias Caracol.

Si bien, Vargas ha dedicado su vida a las cámaras y gracias a su profesionalismo para llegar al más alto nivel cuando de ser parte de los noticieros más importantes se trata, situación que tuvo inicio desde que inició su carrera en Comunicación social y periodista en la Pontificia Universidad Javeriana. Pero, antes de darse cuenta de que su pasión estaba ligada a los medios de comunicación, lo cierto es que sus pensamientos y decisiones estaban enfocados en algo completamente opuesto.

Hace pocos meses, Jorge Alfredo concedió una entrevista para el programa de entretenimiento, ‘La red’, de Caracol Televisión, donde se encargó de sacar a flote aquellos peligros de esta profesión y aquellas anécdotas que más han marcado su carrera a nivel profesional, pero el periodista no fue el único, pues también Pilar Smith y al parecer, otros periodistas de Noticias Caracol se encargaron de referirse a este tema.

Por supuesto, Jorge Alfredo Vargas no dudó en contar aquella experiencia que más recordaba para aquel momento: “Cuando me fui a graduar pensé en ser arquitecto como mi papá. Me alcancé a presentar a Medicina y después caí en cuenta que en los paseos familiares grababa las cosas. Que hay un casete de cuando tenía cuatro años, donde mi mamá me preguntaba que quería hacer cuando fuera grande y yo decía ‘ser un reportaje’ y yo hacía unas cosas en el colegio y decía esto es lo que quiero ser”.

En cuanto a la experiencia más compleja que ha tenido que atravesar tiene que ver con la época del narcotráfico, especialmente es el Aeropuerto de Medellín, en medio de un tiroteo, situación que generó miedo y zozobra frente a este momento, sin embargo, tenía que cumplir a cabalidad con su reportaje frente a esta situación. A pesar de ello, el periodista se encuentra más feliz que nunca por la labor que ejerce actualmente como presentador de la edición principal de las 7 pm y como director de ‘Voz populi’ de la emisora ‘Blu Radio’.