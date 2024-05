“Refleja el olvido”: Experiodista de Noticias Caracol mostró su indignación por la exclusión de su tierra natal

Noticias Caracol a lo largo de 25 años se ha encargado de informar a los televidentes sobre aquellos hechos relevantes para los ciudadanos en materia de seguridad, empleo, entretenimiento y deportes. Debido a la amplia visibilidad que ha logrado adquirir el noticiero de Caracol Televisión ha puesto el ojo en varios periodistas y presentadores quienes cuentan con el talento necesario para estar al pendiente y bien informados sobre aquello que pasa en el país, pero en medio de este camino también logran ganarse el cariño de los televidentes. Con el fin de tomar nuevos aires, algunos deciden tomar un nuevo rumbo y una experiodista mostró terminó afligida por la exclusión de su tierra natal.

Se trata de la experiodista de Noticias Caracol, Vilma Jay, quien durante un buen tiempo hizo parte del informativo como la reportera en las Islas San Andrés y Providencia, pues durante su despida resaltó que fue su primera casa y también siempre le guardará un cariño especial a quienes hacen parte de este producción de Caracol Televisión por el tiempo recorrido y cada uno de los aprendizajes que se llevó tanto a nivel profesional como personal.

Actualmente, Vilma es una de las presentadoras principales de RTVC Noticias, lo que trajo consigo un gran cambio para ella, pues dejó su natal San Andrés con el fin de radicarse en Bogotá y seguir cumpliendo sus sueños a cabalidad, por supuesto su paso por Noticias Caracol le trajo consigo una amplia visibilidad a través de las redes sociales, especialmente en Instagram, donde suele ser muy activa y hace unas semanas dejó en evidencia el olvido que siente que vive desde hace muchos años este parte del país.

“Le dije al vendedor: ‘estos aretes están incompletos les falta San Andrés y Providencia’, a lo que me respondió: ‘tienes toda la razón’. Obviamente no los compré”. Seguidamente Vilma aseguró que más allá de la forma de los aretes que le estaban ofreciendo también existen varios mapas en los que no se incluye al archipiélago mostrando su claro descontento frente a este panorama, pues siempre se ha sentido más que orgullosa del territorio de donde viene y también de buscar cambiar la perspectiva que muchos ciudadanos tienen frente a la inclusión de esta zona de Colombia.

“Aunque parezca algo menor en realidad refleja el olvido y nulo sentido de pertenencia que tienen hacia las islas”, fueron las declaraciones que agregó Vilma Jay a su respectiva publicación.

Cabe resaltar que aunque se encuentra residiendo en Bogotá desde hace ya algunos meses, esto no ha sido impedimento para que extrañe a sus seres queridos y por supuesto, la tranquilidad, la playa y los atardeceres de la Isla de San Andrés.