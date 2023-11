“Vaca sagrada” Este periodista insultó a Javier Hernández Bonnet por hablar mal de ‘Rock al Parque’

Voz Populi es un programa radial nacional que contiene humor, comedia, opinión y noticias, emitido actualmente por la red de emisoras de Blu Radio, de lunes a viernes de 4:00 a 7:00 p. m. fue creado principalmente como respuesta al programa La Luciérnaga, que se emite en la misma franja horaria en Caracol Radio, y también compite por el rating con El Tren, de RCN Radio.

De hecho, se presentó una tensa situación este martes 14 de noviembre de 2023 en horas de la tarde, cuando se unificaron los programas el ‘Blog deportivo’ y ‘Voz Populi’. Es más, ambos espacios se unen a las 4 p.m. cuando uno le da campo al otro, lo que es aprovechado para tocar distintos asuntos entre los reconocidos periodistas,

Ahora bien, todo comenzó cuando Hernández Bonnet apuntó que Rock al Parque había “perdido calidad” debido a que según el reconocido periodista, las de bandas que hubo en esta edición no estuvieron a la altura del evento. En ese instante Esteban Hernández lo contradijo aduciendo que este año se registró la asistencia más alta de la historia. Pero Hernández Bonnet replicó asegurando que una alta asistencia no se refleja en un buen show.

Posteriormente, los ánimos se calentaron y el contrapunteo elevó tanto su tono que Hernández Bonnet terminó abandonando el set:

Esteban Hernández: No sé si los grupos estuvieron buenos o no porque yo no asistí.

No sé si los grupos estuvieron buenos o no porque yo no asistí. Javier Hernández Bonnet: Ah, no. Está hablando de lo que no sabe. Perdimos el tiempo

Ah, no. Está hablando de lo que no sabe. Perdimos el tiempo Esteban Hernández: ¿Y usted sí fue?

¿Y usted sí fue? Javier Hernández Bonnet: Lo vi por televisión y por eso digo que ningún grupo me gustó.

Lo vi por televisión y por eso digo que ningún grupo me gustó. Esteban Hernández: Están opinando ustedes con la ligereza que a veces la gente opina sobre el fútbol.

Están opinando ustedes con la ligereza que a veces la gente opina sobre el fútbol. Javier Hernández Bonnet: Si usted no fue, cómo va a hablar, no entiendo. Cómo va a hablar de lo que no vio. Es más, me voy a retirar en este momento porque no voy a discutir con alguien que no tiene argumentos.

Pese a que el periodista deportivo ya no estaba en la cabina de transmisión, Esteban Hernández continuó con la discusión, pero en vez de justificar su postura, se siguió hundiendo más “A mí no me gusta el rock y no asistí al festival”, apuntó. En consecuencia, el panelista Felipe Zuleta replicó: “¿Entonces para qué dice tantas güevonadas?”.

Fue ahí cuando Esteban Hernández se mostró a la ofensiva con el ausente Hernández Bonnet, al que llamó “vaca sagrada” y le dedicó otras vulgaridades: “Acá hay unos señores que quieren decir cualquier güevonada y creen que porque son unas vacas sagradas hay que escucharlos y el resto tiene que quedarse callados”, vociferó.

En consecuencia, Jorge Alfredo Vargas intervino a favor de Hernández Bonnet y reprendió al joven periodista; “Con respeto, con altura, por favor. No con ataques de tipo personal. No le diga vaca sagrada ni esas cosas, no vamos a caer en esos términos”, expresó.