Francy confesó que estuvo a punto de lanzarse por una ventana debido al maltrato emocional que vivió, ¿qué pasó?

Francy mejor conocida como ‘La voz popular de América’, es una cantante de música popular que ha logrado convertirse en una de las exponentes de este género llevando su música tanto a diversos lugares de Colombia como a otros países del mundo. Aunque cada uno de sus logros no han sido sencillos de alcanzar, sigo enfoca en la música, sin embargo, recientemente confesó que estuvo a punto de lanzarse por una ventana debido al maltrato emocional que vivió.

Aunque a través de sus redes sociales ha buscado mostrar sus diferentes conciertos en algunas ciudades del mundo y también ha sido blanco de críticas por las cirugías que se ha realizado con el fin de sentirse cómoda con su aspecto físico. Sin embargo, deja claro que esto también se puede conseguir con dieta y ejercicio, teniendo en cuenta los dolores que enfrentó.

Hace varios días la cantante estuvo de invitada al programa de Eva Rey, ‘Desnúdate con Eva’ en el que se encargó de contar algunos detalles de su vida, entre los primeros el lanzamiento de su nueva canción ‘Yo no tengo dueño’ que estrenó el pasado mes de febrero.

En medio de la emoción y asegurando que esta era una canción de empoderamiento para las mujeres, la española indagó sobre su Francy “tenía dueño”, mientras que ella terminó respondiendo de la manera más honesta posible: “Si tuvo dueño antes, ahora hay una persona muy especial para mí, pero ahí vamos”.

Seguidamente, la intérprete de ‘Si se fue, se fue’ aseguró que viene de un hogar de 14 años, entonces “sí que tenía dueño” e incluso en medio de risas terminó confesando que tenía hora de llegada y hasta de salida del que fue su hogar durante tantos años. Ahondado un poco más en el tema, Eva Rey le pidió a Francy contar cómo se sale de allí, teniendo en cuenta que no resultó ser nada fácil para ella.

“El amor propio, a donde voy a ir, que quiero hacer. Hasta donde voy a permitir que lleguen las cosas. Todo depende de uno. Cuando uno dice yo no tengo que dejarme como amarrar (…) Fue un momento de mi vida en donde me sentía tan vacía. Como tan sola y tantas cosas por gritarle al mundo. Fue tanto el desespero que tengo que confesarlo casi me tiro por la ventana de un hotel. Me sentí acorralada. Yo dije, no quiero más esto y miraba por esa ventana y decía si me tiro que va a pasar con mi hijo”, fueron algunas de las declaraciones de Francy, ‘La voz popular’ de América.

Seguidamente, la cantante reiteró que en esos momentos es cuando se percató que estaba lejos de Dios, asegurando que hay otras formas de maltrato más allá de la violencia física, como el emocional, dejando entrever que fue víctima de este: “Uno piensa que no puede (…) Me maltratas, pero te necesito. Hay que estar muy pegado de Dios y del amor propio”.