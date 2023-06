“Fueron 8 cirugías en 1″: Francy reveló los ‘retoquitos’ estéticos a los que se sometió y causó sorpresa con el resultado

Francy es una reconocida cantante de música popular quien se ha destacado en varios escenarios no solo a nivel nacional sino también internacional gracias a la serie de éxitos que ha tenido ‘Si se fue, se fue’, ‘Que sufra, que chupe, que llore’, ‘El adiós’, entre otros.

La artista desde hace varias semanas se ha convertido en el centro de atención debido a los evidentes cambios que ha tenido especialmente en su rostro. Ante la serie de dudas por parte de sus seguidores, la artista decidió referirse al tema durante una entrevista para el programa de entretenimiento ‘La Red’ en donde resaltó: “fueron 8 cirugías en 1″.

Le puede gustar: Por todo lo alto: Carolina Cruz armó parranda en la playa para celebrar sus 43 años y son varios los invitados

Francy ‘La voz popular de América’, inició sus declaraciones asegurando que decidió entrar al quirófano, pues un cariño no está de más, “estaba un poquito grande”, resaltó la artista. Seguidamente, reveló que se sometió a 8 cirugías en 1, en medio de relato aseguró que quizás llegó a pasarme un poco en el número de intervenciones y también el alto de nivel de anestesia que los médicos debieron utilizar.

Sin embargo, está feliz con el resultado, pues a sus 42 años se realizó lipomarcación de abdomen y brazos, reducción en sus prótesis mamarias, lipotransferencia. Además, quiso cerrarse un poco la nariz, ya que al sonreír no le gustaba la forma en la que se veía su nariz: “Fue durísimo, lloré mucho tuve los cuidados de mi familia, la cara no me dolió no me salió ni un morado realmente salí del quirófano tal cual tú me ves”, indicó la cantante al programa de entretenimiento.

También puede leer: Juan Diego Alvira se fue con toda con la exesposa de Gustavo Petro, desde consumo de drogas hasta la ‘pasadita de tragos’

Aunque su cara no tuvo fuertes síntomas, lo contrario pasó con su cuerpo, pues según ella, estuvo muy inflamada, con varios morados y presentando fuertes dolores en algunas zonas. La intérprete de ‘Si se fue, se fue’, enfatizó que quedó más emocionada que nunca con el resultado y buscará cuidar su cuerpo de la mejor manera posible y con esto no volver a pasar por el quirófano. La cantante reveló que ante la serie de críticas que llegó a recibir dejó claro que le encanta comer haciendo la comparación sobre a quien no le gusta disfrutar la comida.